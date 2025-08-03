В Красногорске мигрантка торговала просрочкой, заявляя, что «русские её обожают»

03 августа 2025, 12:34

В Подмосковье продавщица-мигрантка продавала просроченные товары

Фото: Istock/Михаил Руденко

В Красногорске во время рейда общественного движения «Русская Община» по местным магазинам, принадлежащих выходцам из стран ближнего зарубежья, были выявлены крупные нарушения. Подробности сообщает «Царьград».





В одном из ночных продуктовых магазинов, расположенном на Серебряном бульваре, проверяющими была обнаружена продажа контрафактной и просроченной продукции. Отмечается, что на данную торговую точку постоянно поступали жалобы от местных жителей. Продавщица-мигрантка, которая не слишком любезно встретила дружинников, рассказала в чём заключается её секрет успешной торговли в России

«Русские любят просрочку!» — откровенно заявила она.