В Красногорске мигрантка торговала просрочкой, заявляя, что «русские её обожают»
В Подмосковье продавщица-мигрантка продавала просроченные товары
В Красногорске во время рейда общественного движения «Русская Община» по местным магазинам, принадлежащих выходцам из стран ближнего зарубежья, были выявлены крупные нарушения. Подробности сообщает «Царьград».
В одном из ночных продуктовых магазинов, расположенном на Серебряном бульваре, проверяющими была обнаружена продажа контрафактной и просроченной продукции. Отмечается, что на данную торговую точку постоянно поступали жалобы от местных жителей. Продавщица-мигрантка, которая не слишком любезно встретила дружинников, рассказала в чём заключается её секрет успешной торговли в России
«Русские любят просрочку!» — откровенно заявила она.Женщина добавила, что не видит абсолютно никаких проблем в продаже просроченных товаров и товаров без российской маркировки, в том числе детям. Отмечается, что сама продавщица оказалась гражданкой другой страны и незаконно находилась на территории России.