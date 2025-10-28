Более половины квартир в новостройках старой Москвы стоят дороже 20 млн рублей
Порядка 66% квартир в новостройках Москвы стоят дороже 20 миллионов рублей. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на результаты исследования, проведённого аналитиками ГК «Основа».
Отмечается, что самыми распространёнными лотами стоимостью более 20 млн рублей являются квартиры площадью порядка 50-70 квадратных метров. За эту же стоимость предлагаются квартиры площадью 30–50 кв. м.
«Две трети (66,4%) предложений на рынке московских новостроек приходится на лоты стоимостью свыше 20 млн рублей. Доля квартир дешевле 10 млн рублей составляет всего 4%, и в основном это небольшие варианты (до 30 кв. м)», — говорится в материале.
Эксперты выяснили, что в массовом сегменте чаще продаются квартиры площадью 30–50 кв. м и стоимостью 10–15 млн рублей, в бизнес-классе — площадью 30–50 кв. м стоимостью 15–25 млн рублей. В премиум-классе лоты площадью более 100 кв. м стоимостью свыше 60 млн рублей.
В свою очередь вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев рассказал Общественной Службе Новостей, что микрокредитным компаниям могут дать право на выдачу ипотечных займов.
Он пояснил, что таким образом будет формироваться новая среда с учётом всех рисков, которые накопились в сфере новостроек. Это станет попыткой перекладывания части проблем с федерального уровня на региональные власти.
«Речь идет о формировании нового инструмента для рынка, но этого инструмента пока нет даже в Москве. Это попытка сформировать специальные инструменты в дальнейшем будущем для разрешения инвестиционных вопросов в отношении развития территорий», — пояснил Апрелев.
Эксперт уточнил, что речь идёт о вопросе комплексного развития территорий, где предполагается конфликт интересов — властей и собственников сносящихся домов, которые хотят получить новое жильё.