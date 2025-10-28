Более половины квартир в новостройках старой Москвы стоят дороже 20 млн рублей

28 октября 2025, 19:14

Фото: iStock/goncharovaia

Порядка 66% квартир в новостройках Москвы стоят дороже 20 миллионов рублей. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на результаты исследования, проведённого аналитиками ГК «Основа».





Отмечается, что самыми распространёнными лотами стоимостью более 20 млн рублей являются квартиры площадью порядка 50-70 квадратных метров. За эту же стоимость предлагаются квартиры площадью 30–50 кв. м.





«Две трети (66,4%) предложений на рынке московских новостроек приходится на лоты стоимостью свыше 20 млн рублей. Доля квартир дешевле 10 млн рублей составляет всего 4%, и в основном это небольшие варианты (до 30 кв. м)», — говорится в материале.

