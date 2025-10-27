В России рассказали, как безопасно построить дом с использованием эскроу-счета
В России развивается практика строительства частных домов по договорам подряда с использованием эскроу-счетов. Такая схема повышает безопасность сделок и защищает средства граждан на этапе возведения жилья.
Эскроу-счет — это специальный банковский счет, на котором деньги заказчика хранятся до завершения строительства. Подрядчик получает оплату только после сдачи объекта. Такой механизм уже успешно применяется при возведении многоквартирных и малоэтажных жилых комплексов.
Использование эскроу при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) возможно, если участок находится в собственности заказчика, аренде или безвозмездном пользовании. В процессе участвуют три стороны: заказчик, подрядчик и уполномоченный банк, выполняющий функции эскроу-агента. Перечень таких банков размещен на сайте Банка России.
Схема взаимодействия проста: заказчик выбирает подрядчика и проект дома, заключает договор подряда, затем открывает эскроу-счет и перечисляет на него средства. Банк «замораживает» деньги до окончания строительства, после чего подрядчик получает оплату.
Среди преимуществ эскроу-счетов — финансовая безопасность сторон, бесплатное открытие и обслуживание счета, возможность использовать ипотеку, материнский капитал и налоговые вычеты. Средства на счете защищены от ареста и могут быть возвращены заказчику, если подрядчик не выполнит обязательства. Такая форма расчетов делает строительство индивидуальных домов более прозрачным и надежным для граждан.
