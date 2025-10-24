Эксперт объяснил, кому микрокредитные компании будут выдавать ипотеку

24 октября 2025, 12:42

Многодетные семьи смогут гасить ипотеки от МКК за счет выплаты в 450 тыс рублей

Фото: iStock/Evkaz

Теперь региональные микрокредитные компании (МКК) могут выдавать ипотеки. О плюсах и минусах рассказал фонда «За права заемщиков» Галактион Кучава.





По его словам, которые приводит Общественная Служба Новостей, нововведение касается ипотечных МКК, учредителями которых является государство. Такие организации создаются региональным правительством для помощи тем, кто не может оформить стандартную банковскую ипотеку — например, людям с низкими доходами или бюджетникам. Многодетные семьи смогут гасить такие кредиты за счет выплаты в 450 тысяч рублей.

«Нет никакого ажиотажа среди региональных властей, которые бежали бы за этим нововведением, потому что это несет колоссальную нагрузку на бюджет», — сказал собеседник издания.