Более половины месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в Московском регионе выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом пишет РИА Новости.
В Москве на опорной метеостанции ВДНХ синоптики зафиксировали 12 миллиметров. В Строгино выпало 10 миллиметров, в Тушино — 14, в Бутово — 15 при месячной норме 77 миллиметров.
В Подмосковье больше всего осадков выпало в Дмитрове и Мелихово — 35 миллиметров. Это 53% месячной нормы. В Сергиевом Посаде зафиксировали 32 миллиметра, в Клину и Талдоме — 26, в Солнечногорске — 23, в Кашире — 20.
Такие интенсивные осадки стали следствием активного циклона, который существенно повлиял на погодную ситуацию в столичном регионе.
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