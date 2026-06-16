Более половины месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки

16 июня 2026, 08:07

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в Московском регионе выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом пишет РИА Новости.