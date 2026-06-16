Спасатели объяснили, с какого расстояния клещи способны «учуять» человека или животное

16 июня 2026, 05:16

Мособлпожспас: Клещи могут «учуять» запах человека или животного за десять метров

Фото: iStock/Ladislav Kubeš

Клещи способны «учуять» приближение человека или животного с расстояния до десяти метров. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас».





По словам спасателей, насекомые чаще всего поджидают добычу на обочинах дорог, в хвойных лесах, на лугах и лесополосах вдоль трасс, а также в оврагах и сырых затенённых местах с густой растительностью у водоёмов. Наибольшую активность клещи проявляют перед дождём и в пасмурную погоду, при этом в солнечные дни пик опасности приходится на утро и вечер.



