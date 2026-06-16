Спасатели объяснили, с какого расстояния клещи способны «учуять» человека или животное
Мособлпожспас: Клещи могут «учуять» запах человека или животного за десять метров
Клещи способны «учуять» приближение человека или животного с расстояния до десяти метров. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас».
По словам спасателей, насекомые чаще всего поджидают добычу на обочинах дорог, в хвойных лесах, на лугах и лесополосах вдоль трасс, а также в оврагах и сырых затенённых местах с густой растительностью у водоёмов. Наибольшую активность клещи проявляют перед дождём и в пасмурную погоду, при этом в солнечные дни пик опасности приходится на утро и вечер.
Клещ застрял в заднем проходе россиянина и провел там около недели
Собираясь на природу, стоит соблюдать простые меры предосторожности: надевать светлую одежду (на ней паразита легче заметить) и высокие резиновые сапоги. Верхнюю одежду рекомендуется заправлять в штаны, а их, в свою очередь, — в обувь. Волосы желательно прятать под головной убор и обязательно обрабатывать вещи специальными репеллентами.
Напомним: обнаружив прикрепившегося клеща, нельзя откладывать визит к доктору. Специалист выяснит, есть ли угроза заражения, и при необходимости назначит превентивные меры, включая введение иммуноглобулина, чтобы предотвратить развитие болезни.
Ранее в Роспотребнадзоре развенчали миф о том, что клещ может прыгнуть с дерева. Подобный стереотип является недостоверным, поскольку клещи не умеют лазать на такие высоты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».