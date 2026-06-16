В Сеченовском университете разрабатывают технологию для лечения гепатита B
Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко сообщил, что специалисты вуза работают над технологией генетического редактирования против гепатита B. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, существующие препараты подавляют вирус, но не удаляют его из клеток организма. Ученые создают системы доставки и совершенствуют подход, чтобы в перспективе полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток.
Петр Глыбочко добавил, что в университете открыли производство биомедицинских клеточных продуктов. Сейчас врачи проводят с их помощью операции по реконструкции барабанной перепонки и лечат патологии голосовых связок. В перспективе эти технологии планируют применять для восстановления хрящевой ткани и других органов.
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