Более половины пассажиров ЦППК покупают билеты через цифровые сервисы

Фото: пресс-служба ЦППК
Число пассажиров, предпочитающих цифровые сервисы ЦППК при покупке билетов, выросло до 56,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на АО «Центральная ППК».
К таким сервисам относятся билетные автоматы, мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК», а также официальный сайт. С начала года возможностью самостоятельного оформления проездных документов воспользовались 41 млн раз. Наиболее популярны БПА, с помощью которых приобрели 36,4 млн билетов.
За первые месяцы 2024 года в приложении «Расписание и билеты ЦППК» и на сайте компании пассажиры оформили уже 4,6 млн билетов против 4 млн за тот же период прошлого года.
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«Мы делаем упор на цифровые способы оплаты проезда, так как с развитием технологий растёт и спрос на них у пассажиров. Как и год назад, билетные автоматы были самым востребованным способом оформления проездных документов. Продолжают набирать популярность и мобильное приложение с сайтом, показавшие рост в 16,4% относительно прошлого года», – рассказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.
За первые месяцы 2024 года в приложении «Расписание и билеты ЦППК» и на сайте компании пассажиры оформили уже 4,6 млн билетов против 4 млн за тот же период прошлого года.
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Лора Луганская