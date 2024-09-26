Более половины родителей нервничают из-за совмещения работы и воспитания детей

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Более половины родителей в России испытывают стресс из-за необходимости совмещать работу и воспитание детей. При этом 38% испытывают чувство вины перед детьми. Такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками «АльфаСтрахование».
По данным издания, более чем у 57% родителей рабочие задачи занимают более половины всего времени, при этом на детей его остается мало. Еще 18% родителей вынуждены брать подработки, что еще больше сокращает время для детей. 37% опрошенных пожаловались, что повышенная занятость вызывает стресс и выгорание. А 12% и вовсе сменили работу, так как не имели свободного времени на семейные обязанности.
Так, 52% опрошенных признали, что у них не остается времени на полноценный отдых. Еще 48% респондентов не имеют времени на отдых, занятия спортом или саморазвитие. 40% родителей даже во время отпуска вынуждены отвлекаться на работу.
Так, 54% опрошенных предложили ввести более гибкий график работы, который не повлиял бы на производственные процессы. 46% отметили, что их работа может выполняться удалённо, что позволило бы лучше совмещать работу и семейные обязанности. 35% опрошенных поддержали идею о наличии психолога на производстве. 29% предложили давать дополнительный выходной раз в 3-4 недели, чтобы проводить его с семьёй. 26% выступили за дополнительные дни отпуска для сотрудников с детьми.
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Так, 52% опрошенных признали, что у них не остается времени на полноценный отдых. Еще 48% респондентов не имеют времени на отдых, занятия спортом или саморазвитие. 40% родителей даже во время отпуска вынуждены отвлекаться на работу.
Так, 54% опрошенных предложили ввести более гибкий график работы, который не повлиял бы на производственные процессы. 46% отметили, что их работа может выполняться удалённо, что позволило бы лучше совмещать работу и семейные обязанности. 35% опрошенных поддержали идею о наличии психолога на производстве. 29% предложили давать дополнительный выходной раз в 3-4 недели, чтобы проводить его с семьёй. 26% выступили за дополнительные дни отпуска для сотрудников с детьми.
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Элина Позднякова