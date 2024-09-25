Многодетная семья из Химок купила квартиру по государственной программе

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Семья Владимира и Анны Степановых из Химок купила жилище по программе «Обеспечение жильём молодых семей». Новоселье они отпразднуют в двухкомнатной квартире, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В семье химчан – трое сыновей, Миша, Давид и Марк. До этого супруги жили с родителями, однако после рождения младшего ребёнка решили расширить жилплощадь. Субсидия стала поддержкой для молодой семьи.
В этом году участниками программы в Подмосковье стали около 300 семей. Чтобы получить льготу, нужно соответствовать нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье, имея менее 10 кв. м. на человека; проживать в Подмосковье, а также иметь доходы для оплаты 65% расчётной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.
Подать заявку можно в режиме онлайн по ссылке.
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«Приобрели двухкомнатную квартиру в новостройке. Ключи получим весной следующего года. Очень ждём момента сдачи. Это особенно радостное событие для нас», – поделился Владимир Степанов.
В этом году участниками программы в Подмосковье стали около 300 семей. Чтобы получить льготу, нужно соответствовать нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье, имея менее 10 кв. м. на человека; проживать в Подмосковье, а также иметь доходы для оплаты 65% расчётной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.
Подать заявку можно в режиме онлайн по ссылке.
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Лора Луганская