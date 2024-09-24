В Подмосковье более тысячи многодетных семей получили выплату вместо земли

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Многодетные семьи Московской области, стоящие в очереди на получение бесплатного земельного участка, могут получить вместо него выплату в размере 400 тысяч рублей, этой возможностью воспользовались уже более тысячи очередников, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Ранее мы увеличили размер выплаты, а получение перевели в «цифру» и сделали удобным, потому что видели востребованность этого у наших многодетных семей. Оформить выплату могут почти 24 тысячи семей, а более тысячи уже получили эти выплаты», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.В министерстве отметили, что единственным условием для получения выплаты в настоящее время является нахождение в очереди на земельный участок.
Читайте также:
Выплаты к юбилеям брака получили более 7 тыс. супружеских пар Подмосковья
Эксперт Балынин назвал категории людей, которым с 1 октября увеличат пенсии
Медицинские работники в Московской области могут получить компенсацию за аренду жилья
Лев Каштанов