В Госдуме высказались относительно возможного запрета чайлдфри в России

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Депутат Госдумы Ксения Горячева выразила опасения относительно законопроекта, который предусматривает наказание за пропаганду движения чайлдфри. Она считает, что этот законопроект может привести к ещё большим проблемам, если его критерии будут размыты.
По ее словам, нельзя наказывать людей за их личное мнение в вопросе деторождения.
Она подчеркнула, что наказание за выражение мнения может стать для сведения счетов, а не борьбы с реальной проблемой.
Горячева также выразила опасения, что принятие этого законопроекта может привести к тому, что женщины начнут бояться выражать свои сомнения относительно родительства. Это, в свою очередь, может привести к снижению рождаемости и ухудшению здоровья женщин.
Вместо того чтобы запугивать тех, кто пока не готов стать родителями, депутат предлагает создавать благоприятные условия для семей. По её мнению, важно поддерживать людей в их решении иметь детей или не иметь их.
В заключение Горячева отметила, что пока рано делать выводы о том, как будет работать законопроект о наказании за пропаганду чайлдфри, так как он ещё находится на стадии обсуждения.
Напомним, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне. По ее мнению, идеи чайлдфри возникли в результате вырождения феминизма на Западе, который превратился в движение против мужчин и традиционных ценностей.
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«Подавляющее большинство россиян хотят иметь детей, но их останавливают материальные факторы: нехватка жилья, денег и стабильности. Законопроект о наказании за «пропаганду чайлдфри» вызывает вопросы, особенно в части размытых критериев. Мы уже видели законы, где нет четких границ, и это создает больше проблем, чем решений. Пропаганда и личное мнение — разные вещи», — заявила Горячева в беседе с «Газетой.Ru».
Она подчеркнула, что наказание за выражение мнения может стать для сведения счетов, а не борьбы с реальной проблемой.
Горячева также выразила опасения, что принятие этого законопроекта может привести к тому, что женщины начнут бояться выражать свои сомнения относительно родительства. Это, в свою очередь, может привести к снижению рождаемости и ухудшению здоровья женщин.
Вместо того чтобы запугивать тех, кто пока не готов стать родителями, депутат предлагает создавать благоприятные условия для семей. По её мнению, важно поддерживать людей в их решении иметь детей или не иметь их.
В заключение Горячева отметила, что пока рано делать выводы о том, как будет работать законопроект о наказании за пропаганду чайлдфри, так как он ещё находится на стадии обсуждения.
Напомним, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне. По ее мнению, идеи чайлдфри возникли в результате вырождения феминизма на Западе, который превратился в движение против мужчин и традиционных ценностей.
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Элина Позднякова