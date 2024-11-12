Более половины россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива

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Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 51% россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива.
«37% сделают это в случае выплаты премии. 2% респондентов поступят так, если средства будут направлены на благотворительные и социальные проекты», — приводит RT комментарий аналитиков.
При этом у 35% опрошенных новогодний корпоратив в компании планируется, а 19% намерены самостоятельно организовать себе праздник.
В то же время стало известно, что в преддверии новогодних праздников билеты в театры могут подорожать. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова.
«В среднем в конце декабря – начале января цены на театральные билеты в официальных кассах могут увеличиться на 5-15%», – пояснила в беседе с АГН «Москва» Долгова.
Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают возможность сокращения рабочей недели перед Новым годом и продления праздничных каникул для россиян до 12 дней.
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Мелисса Тимофеева