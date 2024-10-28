Где в Подмосковье отметить Новый Год с детьми: топ-9 мест для новогоднего отдыха

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В преддверии Нового года многие родители задумываются о том, как сделать этот праздник незабываемым для своих детей и устроить семейный отдых, которым насладится каждый. Московская область предлагает множество вариантов для весёлого и увлекательного празднования Нового года с детьми. «Радио 1» расскажет о лучших местах и отелях, где можно окунуться в атмосферу волшебства и подарить своим детям незабываемые впечатления.
Отели, в которых отпраздновать Новый Год
Новый год в отеле — прекрасный вариант для тех, кто хочет отдохнуть и отвлечься от предпраздничных хлопот. Гостиничные комплексы предлагают разнообразные программы, меню и развлечения, создавая атмосферу праздника и волшебства.
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Отель Hilton Garden Inn Moscow New Riga
Отель Hilton Garden Inn Moscow New Riga, расположенный в 50 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе, предлагает незабываемый и весёлый новогодний праздник для всей семьи.
Гостей ждут захватывающее шоу «Снежная королева», танцевальные хиты кавер-группы и другие развлечения. Вечер завершится праздничным салютом и изысканным банкетом.
Для детей и взрослых подготовлена специальная новогодняя анимационная программа: ёлка для детей, мастер-классы, дискотеки и научные шоу.
Отель Les Art Resort
В отеле есть всесезонный открытый бассейн, спортивные и детские площадки, развлекательный центр для детей и подростков, ресторан со шведским столом и разнообразным меню.
В Новогоднюю программу входит приветственный фуршет, костюмированное представление, вечер живой музыки, интерактивное шоу, караоке, дискотеками, Дед Мороз и показ новогоднего мультфильма.
Отель «Русские Сезоны Курорт Пересвет»
Гостей ждут праздничный банкет, танцы до утра, зимние караоке-бары и выступления популярных исполнителей, среди которых группы «Фабрика» и «Корни».
Юные гости смогут посетить ледовое шоу с любимыми персонажами мультфильма «Холодное сердце», праздничные мероприятия и весёлую анимацию.
В рамках новогодней программы также предусмотрены семейные эстафеты, турниры, творческие мастер-классы, настольные игры, кинопоказы и многое другое.
Парки-отели, в которых отпраздновать Новый Год
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Парк-отель «Актёр-Руза»
Парк-отель «Актёр-Руза» расположен в 100 км от Москвы. В отеле можно отдохнуть от городской суеты и отметить Новый год в атмосфере советской киносказки.
31 декабря гостей отеля ждёт Новогодняя программа, в которую входят разнообразные праздничные активности, в том числе — показ фильма «Бриллиантовая рука», выступление иллюзиониста, поздравление Деда Мороза и Снегурочки.
Для детей будет организована представление и анимация.
Парк-отель «Воздвиженское»
В программу праздника в отеле «Воздвиженское» входит три этапа: празднование Нового года, новогодние и рождественские каникулы.
Для гостей будут организованы новогодний банкет, детские новогодние праздники, концерты, развлекательные программы, чтобы создать атмосферу праздника.
Концерты и развлекательные программы позволят детям и родителям отдохнуть от городской суеты и в полной мере насладиться праздником.
Парк-отель Lesnoy
Здесь гости смогут окунуться в атмосферу зимней сказки и насладиться незабываемым отдыхом в Солнечногорске.
В Новогоднюю программу отеля входят банкет, развлекательные программы, банный комплекс, всесезонный крытый бассейн, тюбинговая горка и каток.
Для детей предусмотрены детский клуб и новогодний утренник, на котором маленькие гости смогут получить подарки.
Глэмпинги для празднования Нового года
Фото: istockphoto / Ekaterina Krasnikova
Глэмпинг предлагает идеальное сочетание комфорта и близости к природе, создавая неповторимую атмосферу для празднования Нового года.
Глэмпинг «Силы ветра»
Этот вариант подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и шума и отпраздновать Новый год вдали от города.
Здесь можно насладиться уединением и красотой природы в уютных скандинавских домиках.
Тут можно слепить снеговика, поиграть в настольные игры, посмотреть фильмы, покататься на коньках, снегоходах и ватрушках.
Глэмпинг «Терруар»
Глэмпинг «Терруар» — отличное место для тех, кто хочет убежать от городской суеты и провести праздник в уютной и уединённой обстановке.
Гости глэмпинга могут отдохнуть в комфортабельных домики и согреться у камина.
Никаких шумных мероприятий, только спокойный отдых в кругу семьи и детей. Можно насладиться свежим воздухом, прогулками по заснеженным тропинкам и уютными вечерами у костра в кругу родных.
Глэмпинг «Woody village»
Глэмпинг Woody Village предлагает своим гостям уютные домики, изысканное меню и развлечения для всей семьи. В программе праздника — новогодняя вечеринка, катание на санях, весёлые конкурсы и игры, а также красочный фейерверк.
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