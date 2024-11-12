В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем перед Новым годом

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В Госдуме рассматривается предложение об отмене шестидневной рабочей недели перед новогодними праздниками и установлении 28 декабря в качестве выходного дня, информирует Telegram-канал SHOT.
Депутат Станислав Наумов, отметил, что данное решение может способствовать развитию внутреннего семейного туризма. Он подчеркнул важность создания возможностей для граждан выезжать с семьями на отдых в преддверии нового года.
Напомним, что в конце декабря россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 29 декабря, после которой начнутся новогодние каникулы, продляющиеся 11 дней — с 29 декабря по 8 января.
Ранее стало известно, где в Подмосковье отметить Новый Год с детьми. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
До этого член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, болезнь или смерть родственника могут считаться уважительными причинами для отсутствия на работе. Помимо этого, она подчеркнула, что отсутствие на рабочем месте более четырех часов считается прогулом.
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Напомним, что в конце декабря россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 29 декабря, после которой начнутся новогодние каникулы, продляющиеся 11 дней — с 29 декабря по 8 января.
Ранее стало известно, где в Подмосковье отметить Новый Год с детьми. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
До этого член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, болезнь или смерть родственника могут считаться уважительными причинами для отсутствия на работе. Помимо этого, она подчеркнула, что отсутствие на рабочем месте более четырех часов считается прогулом.
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Дарья Осипова