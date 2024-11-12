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В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем перед Новым годом

Фото: istockphoto/Deagreez

Фото: istockphoto/Deagreez

В Госдуме рассматривается предложение об отмене шестидневной рабочей недели перед новогодними праздниками и установлении 28 декабря в качестве выходного дня, информирует Telegram-канал SHOT.
Депутат Станислав Наумов, отметил, что данное решение может способствовать развитию внутреннего семейного туризма. Он подчеркнул важность создания возможностей для граждан выезжать с семьями на отдых в преддверии нового года.

Напомним, что в конце декабря россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 29 декабря, после которой начнутся новогодние каникулы, продляющиеся 11 дней — с 29 декабря по 8 января.



Ранее стало известно, где в Подмосковье отметить Новый Год с детьми. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

До этого член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, болезнь или смерть родственника могут считаться уважительными причинами для отсутствия на работе. Помимо этого, она подчеркнула, что отсутствие на рабочем месте более четырех часов считается прогулом.

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#рабочая неделя
Трамп предложил должность советника по национальной безопасности Майклу Уолцу
12 ноября 2024, 09:22

Фото: istockphoto/Jon Rehg

Одержавший убедительную победу на президентских выборах в США представитель Республиканской партии Дональд Трамп предложил должность советника по национальной безопасности конгрессмену от штата Флорида Майклу Уолцу.
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в окружении нового главы Белого дома. В публикации отмечается, что «новый-старый» президент США начал формировать свою команду за несколько месяцев до официального вступления в должность. Напомним, инаугурация пройдёт 20 января 2025 года.

В публикации отмечается что Уолц вступит в свою должность в непростое время на фоне затянувшихся военных конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Авторы отмечают, что Трамп намерен предотвратить дальнейшую эскалацию этих конфликтов. Уолц ранее заявлял, что у новоизбранного президента США есть чёткий план, как усадить за стол переговоров представителей России и Украины.

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#переговоры
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Госдума рассмотрит законопроекты по защите детей и традиционных ценностей
Володин: ГД рассмотрит ряд законопроектов, направленных на защиту детей и семьи
12 ноября 2024, 08:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что сегодня в Государственной Думе рассмотрят ряд законопроектов, направленных на защиту детей, семьи и традиционных ценностей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Спикер подчеркнул необходимость принятия данных мер для обеспечения безопасности подрастающего поколения и сохранения традиционных семейных устоев.

Первый законопроект предполагает запрет на усыновление или опекунство для граждан стран, где разрешена смена пола. Володин отметил, что политика Запада в отношении детей является губительной, ссылаясь на примеры 10 европейских стран, где отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. Он подчеркнул, что с 1993 года иностранцы усыновили более 102 тысяч детей из России.

«Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж», — написал он.

Второй законопроект направлен на ограничение распространения деструктивного контента в интернете, СМИ и кинофильмах, который пропагандирует отказ от деторождения.

«Для этого вносим дополнения в 6 действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ*, смены пола», — добавил Володин.

По его словам, речь идет о защите подрастающего поколения от информации в медиапространстве, которая может отрицательно сказаться на их личностном развитии.

Спикер отметил, что эти инициативы призваны обеспечить охрану здоровья и безопасность граждан, а также способствовать воспитанию новых поколений, ориентированных на традиционные семейные ценности.

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#володин
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Финляндия выступила против принуждения Украины к нейтралитету
12 ноября 2024, 08:24

Фото: istockphoto/Diy13

Принуждение Киева к соблюдению нейтралитета не будет способствовать мирному урегулированию украинского кризиса. Так считает министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Её слова приводит информационное агентство Reuters. Глава МИД Финляндии сделала своё заявление в кулуарах Парижского форума мира. По её мнению, политика нейтралитета и территориальных уступок, которой придерживалась Финляндия после окончания Второй мировой войны, не подойдёт для современной Украины.

«Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Безусловно, не как первую альтернативу», — сказала глава финского внешнеполитического ведомства.
Как считает госпожа Валтонен, доказательством её правоты может служить нейтральный статус Украины до 2022 года. Она также подчеркнула необходимость избежать ситуации, когда США или любая другая страна инициировали бы переговоры, не учитывая позицию Киева по этому вопросу.

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#сша
#политика
#мид
#заявление
#финляндия
#переговоры
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В Абхазии протестующие пытались проникнуть в здание службы госбезопасности
12 ноября 2024, 04:50

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил о задержании четырех человек за противоправные действия в отношении депутата парламента, передает РИА Новости. После задержания родственники и представители оппозиции попытались ворваться в здание службы государственной безопасности, требуя освобождения арестованных, но их действия были пресечены правоохранительными органами.
Инцидент произошел после внеочередной сессии парламента Абхазии, где был принят закон о строительстве многофункциональных комплексов, необходимых для реализации инвестиционного соглашения с Россией.

Этот законопроект, напрямую связанный с инвестиционной деятельностью российских компаний, был принят до ратификации соглашения, подписанного 30 октября в Москве.

Глава МВД Абхазии Роберт Киут, выступая на экстренном совете безопасности под руководством президента Аслана Бжании, назвал действия против депутата нападением.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в абхазском городе Сухум начались массовые протесты после задержания оппозиционеров, выступивших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#соглашения
#инцидент
#законопроект
#абхазия
#депутат
#оппозиция
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СМИ раскрыли, кого выбрал Трамп на должность помощника по нацбезопасности
WSJ: Трамп предложил пост помощника по нацбезопасности конгрессмену Уолтцу
12 ноября 2024, 03:54

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессмену Майку Уолтцу занять пост помощника по национальной безопасности в своей администрации, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Эта должность считается одной из ключевых, так как её занимают лица, координирующие работу всех ведомств, связанных с национальной безопасностью, и докладывающие президенту о текущих событиях.

На данный момент помощником по национальной безопасности является Джейк Салливан. Штаб Трампа пока не прокомментировал выбор на этот пост.

Ранее «Радио 1» сообщало, что главой аппарата будущей администрации Дональда Трампа станет Сюзан Уайлс, впервые в этой должности окажется женщина.

Помимо этого стало известно, кто мог стать агентом Киева в команде Трампа. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#сша
#президент
#дональд трамп
#выбор
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Массовые протесты в Абхазии в Сухуме из-за задержания оппозиционеров
12 ноября 2024, 03:11

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В абхазском городе Сухум начались массовые протесты после задержания оппозиционеров, выступивших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщают телеграм-каналы «Республика» и NewsGeorgia.
Люди со всей Абхазии собрались у здания Службы государственной безопасности (СГБ) и перекрыли Гумистинский мост, требуя освободить задержанных.

По информации NewsGeorgia, протестующие «протаранили ворота» у здания СГБ, а к резиденции президента Абхазии Аслана Бжании начали стягивать военную технику.

Всего задержаны пятеро человек, к которым не допускают родственников, и их состояние неизвестно.

Протесты вспыхнули после того, как в конце октября Россия и Абхазия подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты в Абхазии.

Министр экономики Абхазии Кристина Озган назвала инвестиции важными для стабилизации экономики. Для вступления в силу соглашение должно быть ратифицировано в парламенте Абхазии.

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#россия
#соглашение
#проекты
#протесты
#абхазия
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Россия раскритиковала позиции Запада по борьбе с героизацией нацизма
МИД РФ Лукьянцев: западные страны демонстрируют рост ксенофобии и расизма
12 ноября 2024, 02:58

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что слова западных делегаций в Третьем комитете Генассамблеи ООН о защите прав человека и борьбе с расизмом расходятся с их реальными действиями.
Лукьянцев, которого цитирует ТАСС, отметил, что это несоответствие связано с ростом ксенофобии и усилением различных форм расизма на Западе.

Дипломат также выразил критику в адрес Германии, Японии и Италии, поддержавших поправки, смягчающие осуждение нацизма. По его словам, эти страны, несмотря на свои публичные заявления, на деле демонстрируют обратное, что подрывает их приверженность обязательствам.

Ранее Третий комитет Генассамблеи принял российскую резолюцию, осуждающую героизацию нацизма и неонацизма. Однако против инициативы выступили 54 страны, включая Украину и США.


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#сша
#мид
#поправки
#оон
#япония
#германия
#италия
#нацизм
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Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил России ультиматумом
Кандидат в канцлеры Германии Мерц готов выставить России ультиматум на 24 часа
12 ноября 2024, 01:45

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что в случае своего избрания готов выставить России 24-часовой ультиматум на прекращение боевых действий на Украине. Об этом он сообщил в интервью Stern.
Мерц подчеркнул, что если Москва не выполнит это требование, он передаст Киеву крылатые ракеты Taurus и разрешит удары дальнобойным оружием по российской территории.

В то же время действующий канцлер Олаф Шольц недавно сообщил, что время для телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным скоро может наступить.

По его словам, этому должны предшествовать многочисленные дипломатические контакты, которые уже ведутся на протяжении долгого времени.

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#олаф германия
#фрг
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В ЕС предложили санкции против российских танкеров с нефтью
Резолюция Европарламента предложит запрет на вход российских танкеров в Ла-Манш
12 ноября 2024, 00:30

Фото: iStock/sinonimas

Европарламент готовится принять резолюцию, в которой содержится призыв к усилению мер против российского «теневого» флота.
Согласно проекту резолюции, полученному агентством ТАСС, планируется запрет на вход российских танкеров с нефтью в пролив Ла-Манш, а также усиление контроля за судами, перевозящими нефть из России.

В документе также предлагается ввести новые требования к страховке для российских судов при их нахождении в водах ЕС.

Резолюция призывает страны ЕС к санкционированию танкеров, перевозящих российскую нефть, и усилению спутникового мониторинга.

При этом в проекте указана необходимость тесного сотрудничества с Великобританией для введения запрета на проход российских судов через Ла-Манш. Ожидается, что резолюция будет вынесена на голосование в конце ноября, хотя носит рекомендательный характер и не является обязательной к исполнению.

Кроме того, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС работает над 15-м пакетом санкций против Москвы, который направлен на предотвращение обхода текущих ограничений.

По данным Politico, новые санкции коснутся экспорта российского сжиженного природного газа и танкеров, которые используют обходные схемы для транспортировки нефти.

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#санкции
#голосование
#нефть
#запрет
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