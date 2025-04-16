Более половины россиян не готовы работать в известной компании лишь ради статуса

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Более половины россиян (54,6%) не готовы работать в известной компании лишь ради статуса. К соответствующим выводам пришло исследование Роскачества и «Финансы Mail». Пойти на такое оказались готовы только 4,5% респондентов.
«Среди важных параметров трудоустройства 54,8% назвали уровень дохода. 22,95% выделили надежность работодателя, еще 6,49% респондентов отметили важность взаимоотношений с коллективом. Для 5,69% оказались значимыми отношения с руководством, а бонусы и соцпакет как ключевой критерий выделили 5,16% респондентов», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.В то же время GR-директор Нетологии Валентина Куренкова рассказала, как распознать токсичного руководителя, который сеет деструктивные эмоции и мешает развитию подчиненных. В беседе с «Известиями» эксперт отметила, что со стороны такого начальства постоянно чувствуется моральное давление, приводящее к изматывающим переживаниям. По ее словам, отличие токсичного босса от требовательного — от требований второго нет ущерба для психологического здоровья сотрудников.
«Отличительные черты токсичного руководителя: проявление неуважения к подчиненным, непредсказуемость, манипуляции, нарушение границ. Он может использовать унижение, сарказм, менять правила в зависимости от настроения, не сдерживать обещания, давать внеурочные задания без согласования», — поделилась она.Читайте также:
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