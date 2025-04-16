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Более половины россиян не готовы работать в известной компании лишь ради статуса

Фото: istockphoto/littlehenrabi

Фото: istockphoto/littlehenrabi

Более половины россиян (54,6%) не готовы работать в известной компании лишь ради статуса. К соответствующим выводам пришло исследование Роскачества и «Финансы Mail». Пойти на такое оказались готовы только 4,5% респондентов.
«Среди важных параметров трудоустройства 54,8% назвали уровень дохода. 22,95% выделили надежность работодателя, еще 6,49% респондентов отметили важность взаимоотношений с коллективом. Для 5,69% оказались значимыми отношения с руководством, а бонусы и соцпакет как ключевой критерий выделили 5,16% респондентов», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.
В то же время GR-директор Нетологии Валентина Куренкова рассказала, как распознать токсичного руководителя, который сеет деструктивные эмоции и мешает развитию подчиненных. В беседе с «Известиями» эксперт отметила, что со стороны такого начальства постоянно чувствуется моральное давление, приводящее к изматывающим переживаниям. По ее словам, отличие токсичного босса от требовательного — от требований второго нет ущерба для психологического здоровья сотрудников.
«Отличительные черты токсичного руководителя: проявление неуважения к подчиненным, непредсказуемость, манипуляции, нарушение границ. Он может использовать унижение, сарказм, менять правила в зависимости от настроения, не сдерживать обещания, давать внеурочные задания без согласования», — поделилась она.
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Эксперт раскрыл, что будет с жилищной ипотекой без льготных программ
Эксперт Гордейко: без льготных программ ипотечное кредитование упадет
16 апреля 2025, 23:47

Фото: iStock/Evkaz

Без льготных программ ипотечное кредитование будет падать, заявил эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. По его словам, более 80% квартир в России продавалось только благодаря жилищным кредитам.
«Банк России за последние два года ужесточил требования — к первоначальному взносу, долговой нагрузке заемщиков и подтверждению доходов. Получается, что без льготных программ ипотечное кредитование будет сдуваться», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Вместе с тем инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин считает, что на сегодняшний день выгоднее снимать квартиру, а деньги на ее покупку держать на вкладе и получать проценты. В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик указал, что с квартиры за 10 млн рублей можно получать лишь порядка 60 тысяч рублей в месяц, если сдавать ее в аренду.
«А со вкладов вы будете получать с 10 млн рублей не менее 2 млн рублей в год, то есть более 160 тыс. рублей в месяц. Если квартира дороже или дешевле 10 млн рублей, цифры будут другие, но пропорции сопоставимые. Вечно так делать не получится, поскольку стоимость аренды растет вслед за ценами на жилье», — поделился Бахтин.
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В Госдуме предложили ограничить рост платежей за ЖКХ
Миронов: проект о сдерживании роста платы за ЖКХ подготовили после жалоб россиян
16 апреля 2025, 23:44

Фото: iStock/shurkin_son

Законопроект об ограничении роста коммунальных платежей был подготовлен после анализа ситуации в сфере ЖКХ и многочисленных жалоб россиян. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, люди не хотят переплачивать за ЖКХ «на ровном месте».
«Предположим, владелец квартиры по самым разным причинам вовремя не пригласил специалиста для проведения поверки счетчика. Или срок его эксплуатации истек, а у человека нет денег на установку нового. Или, например, он не может поставить счетчик по техническим причинам. Почему во всех этих случаях коммунальщики врубают повышенный тариф и начинают брать с людей больше?» — возмутился Миронов в беседе с RT.
В то же время депутат Госдумы Светлана Разворотнева считает, что ипотечное кредитование исчерпало себя как способ улучшить жилищные условия. В разговоре с Общественной Службой Новостей парламентарий отметила, что еще до повышения ключевой ставки, только 50% российских семей могли позволить себе купить квартиру в ипотеку. На данный момент, по ее словам, улучшить жилищные условия можно лишь строительством дома хозспособом, а возможности купить квартиру нет вовсе.
«При этом государство предыдущие годы поддерживало именно льготную ипотеку, тратило деньги на это очень серьезные, в итоге мы получаем отчет Счетной палаты в прошлом году о том, как ипотека разогрела рынок, а еще она была не адресной, поскольку некоторые граждане умудрялись брать по 20 льготных ипотек», — заявила она.
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Путин выделил три главные задачи для реализации полета на Марс
Путин: Для полета на Марс нужно решить три главные задачи, цель грандиозная
16 апреля 2025, 23:38

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал проект полета на Марс «очень сложным», выделив три ключевые задачи для его реализации. Его цитирует пресс-служба Кремля, ссылаясь на комментарий президента РФ на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.
Среди основных проблем глава государства упомянул обеспечение длительного и безопасного пребывания человека в дальнем космосе, разработку новых методов передачи информации и создание энергетических систем для марсианских миссий.

Путин выразил уверенность, что интерес к этой грандиозной задаче будет расти.

«В целом, конечно, это грандиозная задача, интересная. Она, уверен, будет все больше и больше сторонников собирать», — заключил он.
12 апреля Путин поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Президент подчеркнул, что первый космический полет Юрия Гагарина — яркое эпохальное событие XX века, великий триумф человечества и навсегда останется таковым.

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Стало известно о возможной связи задержанных в московской бане нелегалов с радикалами
МИД: Задержанных в московской бане мигрантов подозревают в связях с радикалами
16 апреля 2025, 23:26

Фото: iStock/vubaz

МИД России заявил о возможной связи задержанных в московском банном комплексе иностранцев с радикальными группировками. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на комментарий ведомства.
Во время плановой проверки 10 апреля в комплексе «Бодрость» и других объектах правоохранители выявили 59 иностранцев, из которых 25 находились в РФ нелегально.

«По итогам мероприятия выяснилось, что почти половина иностранцев находились в нашей стране незаконно. (...) Налицо явное пренебрежение указанными иностранцами законами Российской Федерации, стремление противопоставить себя нашему обществу и государству», — указали в ведомстве.
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В МИД подчеркнули, что рейды направлены на обеспечение безопасности, а не против граждан конкретных стран. Ведомство также отвергло обвинения в чрезмерном применении силы, указав, что задержанные оказали сопротивление.

«Работники наших силовых ведомств действовали в рамках имеющихся полномочий в соответствии с российским законодательством», — добавили в министерстве.
После инцидента Киргизия вызвала российского посла в Бишкеке Сергея Вакунова с просьбой предоставления информации о задержаниях.

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Астролог поделился гороскопом для всех знаков зодиака на неделю

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Астролог поделился гороскопом для всех знаков зодиака на неделю
16 апреля 2025, 23:19

Фото: iStock/Oksana Zueva

Астролог Антон Майоров поделился гороскопом для всех знаков на неделю, с 14 по 20 апреля. По его словам, он указал лишь общие тенденции, а для подробного прогноза ему понадобится подробная информация о каждом отдельном человеке.
К примеру, Овнам он предрек счастливые известия и удачу в делах, особенно в международной сфере, исследованиях и творчестве. Возможны необычные путешествия и новые знакомства с иностранцами и творческими личностями. Могут возникнуть конфликты на работе и разногласия с близкими, включая начальство и членов семьи. Существует риск опасных ситуаций для здоровья, включая необходимость переноса хирургических вмешательств, поделился Майоров в своем гороскопе для всех знаков зодиака с «Петербургским дневником».

В свою очередь таролог и нумеролог Ирина Листовская в беседе с «Москвой 24» дала прогноз на вторую половину апреля. Тем же Овнам, по ее словам, следует избегать стрессовых ситуаций и заняться медитациями или спортом, так как высок риск нестабильного эмоционального состояния.
«Активно следить за психоэмоциональным состоянием сейчас нужно и Скорпионам. Возможно, даже надо обратиться к специалисту», — добавила эзотерик.
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