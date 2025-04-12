Названы хобби, которые помогут справиться со стрессом

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Исследования ученых показывают, что хобби, которые связаны с рукоделием, помогают справиться со стрессом, и наиболее эффективные из них — это моделизм, вязание, рисование, вышивка и керамика. Об этом заявил профессиональный спортсмен в судомодельном спорте Денис Войтик. По его словам, занятия, основанные на работе руками, позволяют переключиться и успокоиться.
«Во время создания чего-либо активируются области мозга, отвечающие за концентрацию и внимание. Это помогает переключить фокус с негативных мыслей на конкретные действия. <…> Кому-то может быть интересно рисовать, а кто-то находит успокоение в сборке моделей. Главное — найти занятие, которое будет резонировать с вашими интересами и предпочтениями», — поделился эксперт в беседе с «Известиями».В то же время стало известно, что девять из десяти российских геймеров играют в компьютерные игры, чтобы снять накопившийся стресс. К соответствующим выводам пришло исследование Astrum Entertainment, результаты которого изучила «Газета.Ru». Отмечается, что самой популярной платформой в России остаются компьютеры, консоли и мобильные телефоны заметно отстают.
«Опрос показал, что геймеры готовы вкладываться в свое хобби по мере возможностей. Только 19% играют исключительно во free-to-play игры. Более 60% покупают лицензии, причем каждый седьмой из них делает это чаще раза в месяц. Абсолютное большинство опрошенных — 85% — готовы потратить на покупку лицензионной игры до четырех тысяч рублей», — говорится в материале.Читайте также:
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