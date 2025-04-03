Россияне назвали главную причину расставания с партнером

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Большинство опрошенных россиян (67% мужчин и 56% женщин) назвали измену главной причиной для расставания с партнером. Об этом говорится в результатах исследования сервиса Mamba. К тому же, 52% женщин не готовы прощать токсичные конфликты и эмоциональные качели, а 30% мужчин — равнодушие и безучастность в постели.
«Для женщин важны схожие взгляды на жизнь — 34% принимают решение о разрыве из-за разницы в ценностях и недостатка общения (33%). Мужчины же более прагматичны. Они замечают перемены во внешности партнерши, страдают от скуки, а порой просто разочаровываются в своем выборе», — приводят «Известия» один из выводов исследования.В то же время опрос Профи.ру выяснил, что 52% россиян называют одной из главных проблем в личной жизни собственную невнимательность. Как пишет «Газета.Ru», изучившая опубликованные данные, 40% опрошенных признались, что часто что-то забывают или не замечают, а 32% — сталкиваются с этим, но редко.
«Невнимательность чаще всего проявляется, когда люди отвлекаются на социальные сети (34%) или пытаются выполнять несколько дел одновременно (26%). Реже это происходит в моменты усталости (11%) или при спешке из-за дедлайнов (13%). Только 3% опрошенных отмечают, что теряют фокус, когда концентрируются на одном деле», — отмечает издание.Читайте также:
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