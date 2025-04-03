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Россияне назвали главную причину расставания с партнером

Большинство россиян назвали измену главной причиной для расставания с партнером
Фото: istockphoto/kieferpix

Фото: istockphoto/kieferpix

Большинство опрошенных россиян (67% мужчин и 56% женщин) назвали измену главной причиной для расставания с партнером. Об этом говорится в результатах исследования сервиса Mamba. К тому же, 52% женщин не готовы прощать токсичные конфликты и эмоциональные качели, а 30% мужчин — равнодушие и безучастность в постели.
«Для женщин важны схожие взгляды на жизнь — 34% принимают решение о разрыве из-за разницы в ценностях и недостатка общения (33%). Мужчины же более прагматичны. Они замечают перемены во внешности партнерши, страдают от скуки, а порой просто разочаровываются в своем выборе», — приводят «Известия» один из выводов исследования.
В то же время опрос Профи.ру выяснил, что 52% россиян называют одной из главных проблем в личной жизни собственную невнимательность. Как пишет «Газета.Ru», изучившая опубликованные данные, 40% опрошенных признались, что часто что-то забывают или не замечают, а 32% — сталкиваются с этим, но редко.
«Невнимательность чаще всего проявляется, когда люди отвлекаются на социальные сети (34%) или пытаются выполнять несколько дел одновременно (26%). Реже это происходит в моменты усталости (11%) или при спешке из-за дедлайнов (13%). Только 3% опрошенных отмечают, что теряют фокус, когда концентрируются на одном деле», — отмечает издание.
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В Минобрнауки РТ раскрыли, как будет проходить тестирование детей мигрантов перед школой
Глава Минобрнауки РТ: детям мигрантов нужно решить 90% теста для поступления
03 апреля 2025, 18:26

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Для поступления в школу детям мигрантов нужно будет успешно выполнить 90% заданий на тестировании русского языка. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Рамис Музипов, передает «Татар-информ».
По его информации, первоклассники должны будут сдать только устную часть, а школьники со 2-го по 11-й класс — и устную, и письменную. Во время сдачи экзамена будет вестись аудио- и видеозапись, запрещается использование любых подсказок, телефонов, справочников, шпаргалок и т.д.
«Если будет установлен факт нарушения, то результаты аннулируются. Если ребенок успешно прошел тестирование, то предметная комиссия в течение трех дней проверит ответы, поставит оценку, посчитает баллы и проинформирует родителей и школу, которая его направила», — уточнил замминистра образования и науки республики Татарстан.
Провалившему тестирование иностранцу предложат пройти дополнительное обучение русскому языку, а после снова пригласят на тестирование.

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Автоэксперт рассказал, как правильно подготовить машину к весне
Автоэксперт Корнев: после зимы нужно тщательно отмыть днище машины от реагентов
03 апреля 2025, 18:14

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

При подготовке машины к весне нужно тщательно отмыть кузов, днище и все места, где скапливаются остатки дорожных реагентов. Об этом рассказал глава управления «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. Также, по его словам, важно заменить салонный и воздушный фильтры, очистить радиаторы и проверить герметичность резиновых элементов.
«Свечи зажигания активнее обрастают нагаром от холодных запусков, так что дополнительная проверка не помешает и им. Масло после регулярной зимней эксплуатации автомобиля также лучше заменить: жидкость в таком режиме теряет смазывающие характеристики быстрее, поэтому дожидаться замены по регламенту не полезно для мотора», — поделился автоэксперт в беседе с «Известиями».
В свою очередь директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов перечислил самые опасные неисправности в машине. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист назвал таковыми отказ тормозной системы и поломку рулевого управления. По его словам, проблемы с рулевой системой приводят полной потере возможности управлять машиной, потому нужно тщательно следить за состоянием рулевых тяг, наконечников и гидроусилителя руля.
«Отказ тормозов обычно приводит к тяжелым авариям. Признаки проблем с тормозами включают увеличение тормозного пути, пульсацию педали тормоза, утечку тормозной жидкости. Необходимо регулярно проверять состояние колодок и дисков», — пояснил Балашов.
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«Дожди и похолодание»: синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве ожидается дождь и похолодание
03 апреля 2025, 18:11

Фото: iStock/Oleg Elkov

В предстоящие выходные в Москве ожидается дождь и похолодание. Об этом сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, в субботу ожидается небольшой дождь, а в воскресенье — дождь вперемешку с мокрым снегом.
«То есть этого тепла дневного не хватит для того, чтобы растопить тот снег, который выпадет у нас за 6, 7, 8 апреля. Высота снежного покрова восстановится, и к 8 апреля может где-то превышать даже 10 см», — поделилась метеоролог в беседе с RT.
Она добавила, что холода задержатся в столице примерно до 14-15 апреля. В разговоре с Общественной Службой Новостей синоптик подчеркнула, что среднесуточная температура ожидается на уровне нуля градусов.
«Люди, которые еще не поменяли резину на летнюю, в этом отношении выиграют, потому что в понедельник и во вторник утром они будут ехать в более безопасном режиме, чем те, кто уже перешел на летний режим эксплуатации», — отметила Позднякова.
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#люди
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Три представителя Подмосковья стали амбассадорами проекта «ТопБЛОГ»
03 апреля 2025, 17:58

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Блогеры из Московской области Татьяна Золотарёва, Екатерина Бурдаева и Павел Корпачев стали амбассадорами Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили организаторы проекта.
Амбассадоры появились в 34 регионах России. Это не просто блогеры, а лидеры мнений, которые в своих субъектах Федерации будут объединять креативных авторов, вдохновлять других и доказывать, что каждый может быть услышан.

Московскую область в амбассадорской программе представят победители разных сезонов проекта Золотарёва и Бурдаева, а также финалист Корпачев. Амбассадоры будут в 2025 году делиться опытом и поддерживать участников пятого, юбилейного, сезона. Они помогут новым участникам проекта «ТопБЛОГ» создавать полезный контент, поддерживать их на конкурсном пути.
«Рады принять в нашу большую блогерскую семью амбассадоров проекта «ТопБЛОГ» из 34 регионов. Их объединяет важная миссия ­– через цифровые платформы продвигать традиционные ценности, создавать социально значимый контент, вдохновлять людей на развитие. Общая аудитория этих амбассадоров охватывает десятки миллионов подписчиков», – отметил первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
Золотарёва – учитель начальных классов гимназии №5 городского округа Дзержинский, руководитель школьного медиацентра «Лидеры Медиа». Она считает важнейшей миссией воспитывать достойное поколение. В своём блоге Татьяна освещает образовательную деятельность, школьные мероприятия и события.

Бурдаева входит в десятку лучших этномузыкантов России. Обладательница премии Russian World Music Awards и преподаватель ЦРТК РАМ им. Гнесиных, продвигает в медиа русскую традиционную культуру.

Корпачев ведёт популярный канал на площадке «Дзен», посвящённый здоровью, тренировкам и питанию. Статьи и ролики блогера набирают миллионы просмотров. Благодаря участию в проекте «ТопБЛОГ» Павел стал востребованным экспертом в области здорового образа жизни, участвует в телепередачах и крупных событиях по всей России.

Пятый сезон проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартует этой весной. Сильнейших пригласят на закрытые мероприятия, блог-туры и большой Медиафорум «ТопБЛОГ». А летом откроется новый набор амбассадоров, и у каждого россиянина будет шанс стать частью этой команды.

Сейчас все жители России могут подать заявку на образовательный трек «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ», который даст базовые знания в мире блогинга. Сделать это можно на сайте проекта.

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Жителей Подмосковья пригласили стать амбассадорами проекта «ТопБЛОГ»

Представители Подмосковья вошли в число победителей конкурса «ТопБЛОГ»
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#подмосковье
#московская область
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«Дикси» отказала возвращать деньги жительнице Подмосковья за скумбрию с червями
03 апреля 2025, 17:53

Фото: iStock/Boris Yatsenko

Жительница Подмосковья Елена нашла в копчёной скумбрии личинки червей, рыбу женщина купила через приложение «Дикси-доставка».
Как рассказала девушка «Газете.Ru», она сразу сообщила о неприятном сюрпризе в службу поддержки магазина, но ей отказались возвращать деньги и заблокировали в чате.
«Рыба была упакована в вакуум по кусочкам. Так как упаковка занимает много места, я вскрыла её и переложила рыбу в чистый стеклянный контейнер, а упаковку выбросила в мусор. Когда стала есть на следующий день (Елена сделала заказ 1 апреля — прим. ред.), решила вскрыть брюшко кусочка снизу, чтобы проверить, нет ли там паразитов — с рыбой всегда так делаю. Как оказалось, они там были, и не один, а во множественном количестве», — сообщила Елена.
Она добавила, что в чате поддержки её попросили сфотографировать упаковку. Так как упаковки нет, девушке отказались возвращать деньги.
«<…> дело не только в деньгах, а в том, что продукт могут употреблять, не разглядывая, как я, дети, пенсионеры, да и люди со слабым зрением», — отметила пострадавшая.
Елена намерена обратиться в Роспотребнадзор.

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