Каждый четвертый россиянин возвращался на бывшую работу ради зарплаты

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Каждый четвертый россиянин возвращался на прежнее место работы ради получения повышенной зарплаты. К соответствующим выводам пришел опрос сервиса Работа.ру. При этом большинство респондентов (69%) заявили, что никогда не возобновляли трудовых отношений с предыдущим работодателем.
«Более высокая зарплата — главный мотиватор для возвращения к прежнему работодателю, ее отметили 52% опрошенных. Чуть меньше (51%) ценят комфортную работу с руководителем. Удобное расположение офиса или предприятия — важный фактор для 41% опрошенных. Новые выгодные условия работы привлекают 36% респондентов. Столько же (36%) ценят комфортный график работы», — пишет «Газета.Ru», изучившая результаты исследования.Вместе с тем директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян рассказала, как нейросети могут помочь в поиске работы. В беседе с RT она поделилась, что ИИ может поспособствовать в составлении резюме — главное не доверять ему написание с нуля, а отдать уже готовое в доработку. По ее словам, также нейросеть может помочь с оформлением текста и проверить структуру, ошибки, опечатки, придать более формальный вид.
«Кроме качественно оформленного резюме, повысить заметность помогают сопроводительные письма: они дополнительно мотивируют рекрутера ознакомиться с вашим откликом и оценить, подходите ли вы по ключевым параметрам. Собрать небольшое сообщение с ключевой информацией можно попросить нейросеть», — отметила эксперт.Читайте также:
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