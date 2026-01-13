Более половины россиян планируют увеличить доходы в 2026 году

13 января 2026, 07:34

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Большинство жителей России стремится улучшить свое финансовое положение. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», 57% опрошенных намерены увеличить свои доходы в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости.