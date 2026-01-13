Более половины россиян планируют увеличить доходы в 2026 году
Большинство жителей России стремится улучшить свое финансовое положение. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», 57% опрошенных намерены увеличить свои доходы в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости.
Треть участников (33%) собирается начать делать накопления, а 22% планируют освоить новую профессию. Каждый шестой россиянин (17%) мечтает устроиться в «компанию мечты».
Кроме того, 15% респондентов хотят расширить деловые связи, а 14% рассчитывают на повышение по службе. Открыть собственный бизнес намерены пять процентов опрошенных, а три планируют масштабировать уже существующий проект.
Исследование провели в декабре 2025 года, опросив 3,2 тысячи жителей со всех уголков страны.
