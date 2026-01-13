Русский Север притягивает китайских туристов

13 января 2026, 00:19

Посол КНР Ханьхуэй: китайские туристы начали интересоваться Русским Севером

Фото: iStock/Irina Kruk

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью изданию Life.ru назвал ключевые предпочтения граждан КНР при выборе маршрутов по РФ. Дипломат обозначил как традиционные, так и новые тренды в туристическом потоке из Поднебесной.