Русский Север притягивает китайских туристов
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью изданию Life.ru назвал ключевые предпочтения граждан КНР при выборе маршрутов по РФ. Дипломат обозначил как традиционные, так и новые тренды в туристическом потоке из Поднебесной.
По словам дипломата, Россия притягивает китайских путешественников просторами, историческим богатством и особым культурным колоритом. Среди самых востребованных локаций он выделил Красную площадь, Эрмитаж, озеро Байкал и другие знаковые места.
Однако появились и новые тенденции в туризме. Как утверждает Ханьхуэй, китайские путешественники в среднем стали моложе и начала отдавать предпочтение зимнему отдыху. Например, всё больше жителей Китая начали покупать туры для наблюдения за северным сиянием, принимать участие в культурных фестивалях северных народов и изучать их искусство и творчество.
