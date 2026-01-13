На первый в 2026 году концерт Долиной продали всего 18 билетов

13 января 2026, 06:39

РИА Новости: на первый в 2026 году концерт Долиной продали 18 билетов

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве пока не вызывает ажиотажа у зрителей. Как выяснило РИА Новости, за две недели до выступления в баре Petter реализовано всего 20 % билетов.