На первый в 2026 году концерт Долиной продали всего 18 билетов
Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве пока не вызывает ажиотажа у зрителей. Как выяснило РИА Новости, за две недели до выступления в баре Petter реализовано всего 20 % билетов.
Мероприятие состоится 27 января на площадке с вместимостью до 91 человека. Места за столиками стоят от 9 500 до 18 500 рублей.
Согласно афише, продолжительность концерта составит чуть более часа. При этом, как уточнили в баре Petter, блюда и напитки из меню в стоимость билета не включены: их нужно приобретать отдельно.
Ранее стало известно, что Долина отправилась с дочерью в ОАЭ на новогодние праздники. Однако ключи от квартиры в Хамовниках Полине Лурье она так и не передала.
