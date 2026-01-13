13 января 2026, 02:59

МЧС: петербургские спасатели среагировали на 2 373 вызова в период праздников

Фото: iStock/DmyTo

В новогодние праздники спасатели приняли и обработали 2373 заявки по срочным вызовам в Петербурге. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил начальник управления информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Санкт‑Петербургу Андрей Литовка.