МЧС: петербургские спасатели среагировали на 2 373 вызова в период праздников
Фото: iStock/DmyTo

В новогодние праздники спасатели приняли и обработали 2373 заявки по срочным вызовам в Петербурге. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил начальник управления информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Санкт‑Петербургу Андрей Литовка.



В первые дни 2026 года в городе произошло 244 возгорания, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За новогодние праздники 13 человек пострадали и двое погибли. Ещё 22 граждан удалось спасти при различных обстоятельствах.

Из‑за пиротехники пожар вспыхнул лишь однажды. В Красносельском районе петарда попала в квартиру, что привело к возгоранию.

