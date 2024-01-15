В ЖК «Бригантина» в Долгопрудном начали выдавать ключи от квартир в двух новостройках

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Два дома на 1353 квартиры в жилом комплексе «Бригантина» в Долгопрудном ввели в эксплуатацию и поставили на кадастровый учёт, стартовала выдача ключей владельцам жилья, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Идёт заселения в корпуса №№4 и 5. При этом в корпусе №4 откроется также детский сад, а под корпусом №5 размещён паркинг. Первые этажи зданий отведены под коммерческое использование: там откроются магазины, салоны красоты, рестораны и прочее», — говорится в сообщении.
В настоящее время на территории ЖК «Бригантина» уже построены четыре детских сада и детская поликлиника. Планируется построить школьный корпус, рассчитанный на полторы тысячи учеников, ещё один детский сад и взрослую поликлинику. Кроме того, завершается строительство многоуровневого паркинга на 813 машин.
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Лев Каштанов