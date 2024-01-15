В подмосковном ЖК «Бутово парк 2» получила кадастр новостройка почти на 600 квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
«Новостройка получила следующий адрес: Ленинский округ, посёлок Дрожжино, улица Южная, дом №1. Кадастровый номер: 50:21:0090106:30347», — говорится в сообщении.
Постановка на кадастровый учёт позволяет владельцам жилья оформить свои права собственности, зарегистрироваться на жилплощади и прикрепиться к поликлинике, а также записать детей в школы и детские сады.
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