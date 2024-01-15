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В подмосковном ЖК «Бутово парк 2» получила кадастр новостройка почти на 600 квартир

15 января 2024, 09:28
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом на 593 квартиры, построенный на территории жилого комплекса «Бутово парк 2» в подмосковном посёлке Дрожжино, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новостройка получила следующий адрес: Ленинский округ, посёлок Дрожжино, улица Южная, дом №1. Кадастровый номер: 50:21:0090106:30347», — говорится в сообщении.

Постановка на кадастровый учёт позволяет владельцам жилья оформить свои права собственности, зарегистрироваться на жилплощади и прикрепиться к поликлинике, а также записать детей в школы и детские сады.


Всего в проект «Бутово парк 2» входит 53 дома разной этажности, первые этажи отведены под магазины, кафе и различные сервисы. Во дворах предусмотрены спортивные и детские площадки. Кроме того, в ЖК построена школа на 825 учеников.

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#ленинский городской округ
#кадастровый учёт
#новостройка
#жилой дом
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В Подмосковье опубликована карта площадок для крещенских купаний
15 января 2024, 10:00

Фото: Минблаго МО

Для жителей и гостей Подмосковья подготовят 226 специально оборудованных мест, где можно будет принять участие в крещенских купаниях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Традиционные крещенские купания пройдут 18 и 19 января. Всего в Подмосковье подготовим 226 площадок с соблюдением всех мер безопасности. Будет организовано 65 мест на открытых водоёмах, 52 – на прудах, 44 возводимых купелей и 67 купелей в помещениях», – уточнил глава министерства Михаил Хайкин.
Карта мест для проведения крещенских купаний в Подмосковье опубликована на сайте министерства.

Места для купаний оборудуют комфортными подходами, навигацией для движения людей, туалетами, тёплыми местами для переодевания и парковочными местами. На площадках будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи.

Как отметили в пресс-службе, самыми популярными местами для крещенских купаний являются Сергиево-Посадский источник «Гремячий ключ», Одинцовский источник преподобного Саввы в Звенигороде, источник «Белый колодец» в Зарайске, иордань на Истре и источник святого Николая Чудотворца в Коломне.

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#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
#крещение
#купание
#московская область
#подмосковье
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В Московской области реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей»
15 января 2024, 09:22

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье продолжается подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В 2024 году на территории всей Московской области продолжается реализация государственной программы «Жилище», в рамках которой семьи смогут приобрести или построить собственное жилье.

«В Подмосковье продолжается реализация государственной программы «Жилище». В городском округе Шатуре обладателями сертификата на улучшение жилищных условий стали десять семей, среди которых одна многодетная. Теперь они смогут приобрести дом или квартиру», — отметили в министерстве.

Стоит отметить, что для участия в данной программе желающие должны быть не старше 35 лет, проживать в Московской области с регистрацией по месту жительства, иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму и текущее жтлье должно быть менее учетной нормы на человека.

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#подмосковье
#строительство
#жильё
#дом
#жилище
#семьи
#молодая семья
#шатура
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Обновлённый парк «Взлёт» в Домодедове стал новым центром притяжения в округе
15 января 2024, 08:56

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Масштабное благоустройство завершилось в парке «Взлёт» городского округа Домодедово в минувшем году, теперь с удовольствием провести там время могут и семьи с детьми, и спортсмены, и любители тихого отдыха, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В парке положили тропинки, обустроили площадки для наблюдения за природой, благоустроили пляж на берегу пруда, организовали зону барбекю, установили амфитеатр и навес с качелями. На территории парка обустроены детская и спортивная площадки. Кроме того, есть туалеты, урны, а рядом открыта парковка», — говорится в сообщении.


Благоустройство было проведено и на территории спортклуба «Авиатор» — там отремонтировали стадион и открыли дополнительные площадки для занятий спортом.


«В минувшем году в Домодедове появилась еще одна большая современная зона отдыха. Она рассчитана на интересы всех групп населения. (…) Местные жители и гости города непременно найдут здесь варианты для проведения досуга», — цитируются в сообщении слова главы Минблагоустройства региона Михаила Хайкина.


Благоустройство проводилось по программе «Формирование комфортной городской среды».

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#домодедово
#благоустройство
#парк
#отдых
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«Ъ»: Количество россиян с алкогольной зависимостью начало расти
15 января 2024, 08:33

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Впервые за последние десять лет в России возросло количество людей с диагнозом «алкогольная зависимость», такие данные Росстата собрала «КоммерсантЪ».
Как сообщает газета, статистика была опубликована в конце декабря 2023 года под заголовком «Здравоохранение в России-2023». В ней сообщается, что с 2010 по 2021 год число россиян с диагнозом «алкогольная зависимость» сократилось вдвое, однако, с 2022 года количество зависимых от алкоголя людей вновь начало расти.

Опрошенные эксперты объясняют этот парадокс коронавирусной пандемией, социально-экономическими потрясениями, а также напряженной геополитической обстановкой.

Так, по информации Росстата, в 2022 году под диспансеризацию с диагнозом «алкогольный психоз» попали 12,9 тысяч человек.

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#здравоохранение
#алкоголизм
#росстат
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Вандалы испортили граффити с портретом Цоя в центре Петербурга
15 января 2024, 08:20

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

В центре Санкт-Петербурга вандалы испортили граффити с изображением лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Само лицо осталось нетронутым, но под ним появилась крупная надпись.
Граффити с портретом Цоя на трансформаторной будке на пересечении улиц Маяковского и Восстания появилось к дню памяти музыканта 15 августа 2014 года, напоминает «Коммерсант». Его создали уличные художники из группы HoodGraf. Изображение рок-певца и композитора несколько раз портили вандалы, закрашивали коммунальные службы, но его неизменно восстанавливали.

Сейчас это граффити легенды русского рока является настоящей достопримечательностью Петербурга, а туристы ходят смотреть на него так же, как на Ростральные колонны и статую Медного всадника. Долгое время изображению удавалось пребывать в целости и сохранности, несмотря на его не совсем законный статус. Нет сомнений, что граффити снова будет восстановлено. «Мы знаем, что так было всегда...».

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#рок
#коммунальные службы
#санкт-петербург
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Глава СК РФ рассказал об успешности расследования дел о терроризме
Бастрыкин: За 2023 год в России расследовали 227 дел о терроризме
15 января 2024, 08:16

Фото: kremlin.ru

В 2023 году сотрудники СК расследовали 227 дел о терроризме, об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью для «РИА Новости».
«В прошлом году следственные органы направили в суд 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 280 лиц, в том числе 34 дела о преступлениях, связанных с финансированием терроризма», — прокомментировал ситуацию Бастрыкин.

Глава СК также подчеркнул, что во времена специальной военной операции украинские террористы совершают свои преступления, невзирая на количество случайных жертв среди гражданского населения.

Напомним, 5 января сотрудники ФСБ задержали россиянина, который готовил диверсию на объекте министерства обороны по заданию украинских кураторов.

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#суд
#террористы
#ск
#бастрыкин
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Героя мема «добрый военком» назначили и. о. зампреда правительства Забайкалья
15 января 2024, 06:53

Фото: iStock/scaliger

Герой мема «добрый военком», генерал-майор Николай Захаров назначен и. о. зампредседателя правительства Забайкальского края. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Генерал-майор Николай Захаров приступил к исполнению обязанностей заместителя председателя правительства Забайкальского края. Распоряжение о назначении подписал глава региона Александр Осипов», — говорится в публикации.

Отмечается, что Осипов представил вице-премьера в ходе оперативного совещания в понедельник, 15 января. Захаров будет курировать вопросы ЧС, гражданской обороны и пожарной безопасности.

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В Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций

Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг
#пост
#военком
#чс
#забайкальский край
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В Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций
Губернатор Гладков: в Белгороде установлены 22 остановки из бетонных конструкций
15 января 2024, 06:31

Фото: сайт Кремля

Эксперты завершили установку 22 остановок из бетонных конструкций в Белгороде, причем 21 из них были облицованы песком. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«За последние несколько дней в Белгороде установлено 22 бетонных остановки, из которых 21 покрыта песком. Начата установка модульных конструкций, о которых я ранее упоминал и которые мы испытали в субботу. Три из них уже установлены, и, конечно же, требуется время на их изготовление», — отметил он.
Губернатор также добавил, что в конце прошлого года на средства областного бюджета было закуплено дополнительное оборудование для системы оповещения в четырех муниципалитетах.

Испытания этого оборудования запланированы на 16 января.

«Просим вас внимательно следить за объявлениями и не паниковать. Это будет тренировочное уведомление», — подчеркнул Гладков.
Глава региона также сообщил, что предлагает обсудить вопрос о формате обучения детей в школах, учитывая продление каникул в приграничных районах Белгородской области до 19 января.

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#губернатор
#испытания
#остановки
#оборудование
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Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг
Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за повторный овербукинг
15 января 2024, 06:13

Фото: iStock/Takosan

Суд, опираясь на результаты прокурорской проверки соблюдения законов о защите прав потребителей авиауслуг, наложил штраф в размере 30 тысяч рублей на авиакомпанию «Сибирь» (S7) за вторичный овербукинг — отказ в перевозке пассажиров с действующими билетами, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.
Прокуратура Новосибирска провела проверку в отношении компании в связи с отказом пассажирам в августе 2023 года в перевозке в аэропорту Толмачево. По результатам проверки установлено, что в этот период «Сибирь» незаконно отклонила семерым пассажирам, у которых были билеты на рейсы из Новосибирска в Москву, объясняя это превышением доступных мест на борту.

Прокурор предпринял шаги по привлечению авиакомпании к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.4 КоАП РФ за предоставление услуг, не соответствующих установленным нормативам, совершенное вторично. Решено наложить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Этот штраф стал вторым в текущем месяце, предыдущий касался отказа компании в июле 2023 года перевозить семерых пассажиров из Москвы в города Читу и Улан-Удэ по тем же причинам.

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