Более тысячи человек приняли участие в цирковом шествии от выставки «Россия»

Фото: РИА Новости/Станислав Жданов
На Международной выставке-форуме «Россия» 7 июня состоялось цирковое шествие, участниками которого стали более тысячи человек. Об этом пресс-служба площадки рассказала «Радио 1».
В рамках Дней детства, которые проводятся на выставке, было организовано цирковое шествие, объединившее в себя представителей разных жанров. В нём были задействованы клоуны, жонглёры, гимнасты, эквилибристы, иллюзионисты и многие другие.
Участники шествия, в числе которых артисты цирка братьев Запашных, Росгосцирка и студенты цирковых вузов, прошли под сопровождение музыкального оркестра от Северной петли ВДНХ до Главной уличной аллеи, демонстрируя гостям разнообразные трюки.
После шествия состоялось масштабное шоу артистов Большого Московского цирка, ведущими которого стали народные артисты РФ Эдгард и Аскольд Запашные.
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«Российский цирк — один из лучших в мире, и нам есть, чем гордиться. В нашем сегодняшнем цирковом шествии принимают участие более 1000 человек. Это и взрослые мастера своего дела, и юные таланты. Они представили посетителям все цирковые жанры», — рассказала заместитель гендиректора выставки «Россия» Анастасия Звягина.
Участники шествия, в числе которых артисты цирка братьев Запашных, Росгосцирка и студенты цирковых вузов, прошли под сопровождение музыкального оркестра от Северной петли ВДНХ до Главной уличной аллеи, демонстрируя гостям разнообразные трюки.
После шествия состоялось масштабное шоу артистов Большого Московского цирка, ведущими которого стали народные артисты РФ Эдгард и Аскольд Запашные.
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Анастасия Чинкова