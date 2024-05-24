На выставке-форуме «Россия» приняли 14-миллионного посетителя

Фото: пресс-служба выставки-форума «Россия» / Сергей Баранов
Международную выставку-форум «Россия» посетил 14-миллионный гость. Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который приехал на ВДНХ с родителями Дмитрием и Ларисой, сообщили в пресс-службе выставки.
Поздравили 14-миллионного посетителя в «Доме полимеров», где представлена экспозиция компании СИБУР. Кириллу вручили сертификат на семейное путешествие в город Тобольск – туристическую и индустриальную столицу Сибири. Сегодня этот город может гордиться историей, культурой, гастрономией, экологичным производством и доступностью для туристов благодаря недавно построенному аэропорту. Ежегодно Тобольск посещает более 1 млн. туристов и экскурсантов.
Семья Старовых также сможет ознакомиться с прямым наследием Менделеева – «гигантом на Иртыше» ЗапСибНефтехимом. Это крупнейший и самый современный комплексом России по производству синтетических материалов, из которых в дальнейшем делают телефоны, трубы, одежду, автодетали, посуду и множество других вещей.14-миллионному гостю и его семье также предоставят перелет и трансфер до Тобольска и обратно.
Международная выставка-форум «Россия» демонстрирует важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Экспозиции на выставке развернули 89 регионов России, ведущие федеральные ведомства, корпорации и общественные организации. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 8 июля.
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«Мы в первый раз на выставке. Каждый год проезжаем через Москву и именно в этот раз решили посетить её», — рассказал Кирилл Старов.
«Для нас очень неожиданно стать юбилейными посетителями. Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные. Хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления», – добавила его мама.В гостевой программе юбилейных посетителей – экскурсия по местам детства великого учёного, новатора, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева, 190-летие которого отмечается в этом году.
Семья Старовых также сможет ознакомиться с прямым наследием Менделеева – «гигантом на Иртыше» ЗапСибНефтехимом. Это крупнейший и самый современный комплексом России по производству синтетических материалов, из которых в дальнейшем делают телефоны, трубы, одежду, автодетали, посуду и множество других вещей.14-миллионному гостю и его семье также предоставят перелет и трансфер до Тобольска и обратно.
Международная выставка-форум «Россия» демонстрирует важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Экспозиции на выставке развернули 89 регионов России, ведущие федеральные ведомства, корпорации и общественные организации. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 8 июля.
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Лора Луганская