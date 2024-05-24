На выставке-форуме «Россия» приняли 14-миллионного посетителя

«Суд не нашел достаточных оснований для отмены постановления 235-го гарнизонного военного суда», — гласит решение суда.

«Бывало и хуже», — так отреагировал на решение суда сам Попов.

Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе обвинения из-за оглашения данных о месте жительства Попова, а также сведения, содержащие в себе государственную тайну.Напомним, органы следствия и сторона защиты Попова обратились в суд с ходатайством об избрании генералу меры пресечения в виде домашнего ареста.Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил о нестыковке в обвинениях против Попова. По его словам, для вывоза такого объема металлоконструкций необходимо 150 грузовиков и достаточно много людей, эту аферу нельзя провернуть незаметно.