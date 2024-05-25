Более двух тысяч спортсменов приняли участие в шествии от выставки «Россия»

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
В Москве на ВДНХ состоялось масштабное шествие спортсменов, организованное выставкой-форумом «Россия» и общественным движением «Здоровое Отечество». Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
Мероприятие было организовано в честь 105-летней годовщины первого спортивного парада, который проходил на Красной площади.
Акция была посвящена популяризации спорта и здорового образа жизни. В ней приняли участие свыше двух тысяч спортсменов, среди которых были гимнасты, футболисты, волейболисты, фигуристы, бегуны и представители других видов спорта.
Во главе колонный шли боксёр Олег Саитов, гимнаст Никита Нагорный, шахматист Сергей Карякин и синхронистка Светлана Ромашина.
Также в шествии принимали участие и дети, занимающиеся спортом.
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Акция была посвящена популяризации спорта и здорового образа жизни. В ней приняли участие свыше двух тысяч спортсменов, среди которых были гимнасты, футболисты, волейболисты, фигуристы, бегуны и представители других видов спорта.
Во главе колонный шли боксёр Олег Саитов, гимнаст Никита Нагорный, шахматист Сергей Карякин и синхронистка Светлана Ромашина.
Также в шествии принимали участие и дети, занимающиеся спортом.
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Анастасия Чинкова