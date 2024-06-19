Шум от работы оборудования устранили в 300 подмосковных домах

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Управляющие организации устранили шум от работы оборудования в 300 домах Московской области. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Там отметили, что звуки работы технического оборудования, размещённого в подвалах многоквартирных домов, может вызвать дискомфорт у жильцов первых этажей. При содействии инспекторов надзорного ведомства управляющие компании устранили шум.
В министерстве напомнили, что управляющие компании несут ответственность за общее имущество многоквартирных домов, в том числе инженерное оборудование в подвалах. Тем, кто столкнулся с проблемой громкой работы инженерного оборудования, следует сообщить об этом в свою управляющую компанию или оставьте заявку на портале.
Читайте также:
В Подмосковье по заявкам жильцов более 300 подъездов установили пандусы
В Подмосковье за лето отремонтируют дворы 700 тысяч жителей
Нарушителей правил перевозки строительных отходов в Подмосковье оштрафовали на 80 млн рублей
«Регулярное техническое обслуживание и проверки помогают выявлять возможные неисправности и предотвращать появление шума. Если житель обратился с такой проблемой, управляющая компания обязана выявить причину шума, отремонтировать неисправное оборудование, а если шум превышает норму, провести звукоизоляционные работы», – уточнил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В министерстве напомнили, что управляющие компании несут ответственность за общее имущество многоквартирных домов, в том числе инженерное оборудование в подвалах. Тем, кто столкнулся с проблемой громкой работы инженерного оборудования, следует сообщить об этом в свою управляющую компанию или оставьте заявку на портале.
Читайте также:
В Подмосковье по заявкам жильцов более 300 подъездов установили пандусы
В Подмосковье за лето отремонтируют дворы 700 тысяч жителей
Нарушителей правил перевозки строительных отходов в Подмосковье оштрафовали на 80 млн рублей
Лора Луганская