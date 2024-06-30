Более тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом

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Свыше тысячи автомобилей собралось в очереди с обеих сторон Крымского моста. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
Отмечается, что большее число автомобилей (810) находятся на стороне Тамани. Среднее время ожидания проезда составляет порядка трёх часов.
Ещё 320 автомобилей стоят в очереди со стороны Керчи. Здесь ожидание проезда составляет около часа.
В воскресенье утром пробка состояла из 700 автомобилей только со стороны Тамани. К вечеру она значительно выросла.
Напомним, что пробка на въезд на Крымский мост растёт уже несколько дней. Со стороны Керчи бывают моменты, когда путь становится полностью свободным. А вот с противоположной стороны водителям всегда приходится долго стоять в очереди.
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Ещё 320 автомобилей стоят в очереди со стороны Керчи. Здесь ожидание проезда составляет около часа.
В воскресенье утром пробка состояла из 700 автомобилей только со стороны Тамани. К вечеру она значительно выросла.
Напомним, что пробка на въезд на Крымский мост растёт уже несколько дней. Со стороны Керчи бывают моменты, когда путь становится полностью свободным. А вот с противоположной стороны водителям всегда приходится долго стоять в очереди.
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Анастасия Чинкова