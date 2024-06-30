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Более тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом

30 июня 2024, 14:38
Фото: iStock/gutaper

Фото: iStock/gutaper

Свыше тысячи автомобилей собралось в очереди с обеих сторон Крымского моста. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
Отмечается, что большее число автомобилей (810) находятся на стороне Тамани. Среднее время ожидания проезда составляет порядка трёх часов.

Ещё 320 автомобилей стоят в очереди со стороны Керчи. Здесь ожидание проезда составляет около часа.



В воскресенье утром пробка состояла из 700 автомобилей только со стороны Тамани. К вечеру она значительно выросла.

Напомним, что пробка на въезд на Крымский мост растёт уже несколько дней. Со стороны Керчи бывают моменты, когда путь становится полностью свободным. А вот с противоположной стороны водителям всегда приходится долго стоять в очереди.

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#крымский мост
#пробки
#автомобили
Роскомнадзор заблокировал книжный сайт Бориса Акунина* BAbook
30 июня 2024, 13:45

Фото: iStock/Ton Photograph

Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц книжного сайта BAbook, созданного писателем Борисом Акуниным*, следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.
Отмечается, что из-за блокировки одной из страниц сайта пользователям из России ресурс теперь недоступен полностью.

Сам Акунин* и директор BAbook Павел Истомин заявили, что блокировка связана с книгой Владимира Сорокина «Наследие», продаваемой на данной сайте. По их словам, несколько дней назад Роскомнадзор потребовал убрать книгу с сайта, угрожая заблокировать ресурс на территории РФ. Они не подчинились требованию, поэтому были введены обещанные санкции.

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*признан Минюстом РФ иноагентом и внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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#книги
#санкции
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Серпуховский историко-художественный музей проводит биеннале визуальных искусств
30 июня 2024, 12:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Серпуховский историко-художественный музей стал площадкой биеннале визуальных искусств. Культурное мероприятие такого формата и масштаба проходит впервые в Московской области.
Темой события стало «Искусство видеть. Авангард». На время проведения биеннале Серпухов станет центром современного искусства. Подготовка к мероприятию заняла почти целый год. Оно пройдёт при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области (https://t.me/culturemo) и куратора проекта Алины Сапрыкиной. В числе партнёров биеннале Московский музей дизайна, Энциклопедия русского авангарда, проект Граффити-Азбука, галерея Марины Гисич.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

На протяжении трех месяцев жителям и гостям округа будут представлены всевозможные жанры: от мастер-классов и кинопоказов до лекций экспертов всероссийского уровня. В качестве спецпроекта можно будет увидеть работы художника Владислава Дакеса на фасаде здания по улице Ворошилова. Для городского округа Серпухов, который в нынешнем году отпразднует юбилей, 685 лет, этот парад современных искусств — настоящий подарок.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

После завершения биеннале у Серпуховского историко-худложественного музея большие планы на будущее. В декабре месяце планируется к открытию масштабный проект, который готовится более двух с половиной лет. Он будет называться «Фабрика Авангарда».

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Crocus Group заявила о решении восстановить внешний контур «Крокус Сити Холла»
29 июня 2024, 23:42

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Crocus Group планирует восстановить внешний контур концертного зала «Крокус Сити Холл», сгоревшего после теракта в подмосковном Красногорске, передате ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отметили в компании, площадь здания, в котором располагался концертный зал, составляет 400 тысяч квадратных метров. Из них 10 тысяч квадратных метров – сгоревшие крыша и периметр.

В пресс-службе отметили, что поблизости есть и другие объекты, которые люди посещают каждый день. По этой причине компания хочет организовать новый перимтетр, чтобы разрушенные сооружения никому не представляли угрозы.

В настоящее время нет окончательного решения о создании мемориала жертвам террористической атаки или восстановления здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что концертный зал на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» восстанавливаться не будет.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#теракт
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В Москве до 2030 года появятся три новые линии метро
29 июня 2024, 20:56

Фото: iStock/Artem Cherednik

К 2030 году в Москве планируют открыть три новые линии метро, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, согласно информации, предоставленной Telegram-каналом столичного департамента транспорта.
«До 2030 года мы откроем в городе три новые линии метро, 39 станций и 9 новых и реконструированных станций МЦД. Это улучшит транспортную доступность для миллионов москвичей», — заявил Ликсутов.
Ранее, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал планы по открытию новых линий и станций метро, а также подчеркнул важность развития рельсового транспорта: метро, МЦД и трамваев.

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В Химках устроили пикник для семей участников СВО
29 июня 2024, 19:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках прошел «Пикник Победы» для участников специальной военной операции и их семей в усадьбе Середниково. Гостям предложили множество развлечений, включая конные прогулки и мастер-классы.
Для участников провели экскурсию по комплексу натурных декораций «Пилигрим Порто», с историческими строениями XVIII века, что особенно впечатлило детей. Семьи также прокатились на лошадях, увидели старинную церковь, парк с прудами, оранжерею и готический каретный сарай.

На мастер-классах гости могли рисовать, использовать 3D-ручки, проходить квесты и заплетать косички. «Огромное спасибо за отдых на свежем воздухе. Дети счастливы, это самое главное», — сказала Надежда, жена участника СВО.

В завершение мероприятия для гостей организовали фуршет с домашним пловом и шашлыками.

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В Подмосковье на выставке «Россия» отметили День молодежи
29 июня 2024, 17:20

Фото: Сергей Хакимов

На подмосковном стенде выставки «Россия» в павильоне ВДНХ прошли мероприятия, посвященные Дню молодежи. Гостям предложили мастер-классы, викторины и другие активности.
Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе отметила, что в области живут более 2 миллионов молодых людей, стремящихся к развитию и улучшению региона. По ее словам, молодежь сильная, талантливая и гордится своей страной.

Активисты Российского союза сельской молодежи предложили сделать обереги для бойцов СВО в виде Чебурашек, которые стали популярны среди военнослужащих. Алена Линовицкая, председатель областного отделения РССМ, рассказала о значении этих талисманов для бойцов.

Также прошла церемония награждения победителей флешмоба #СлогПобеды 2024, организованного Молодежным Советом при Уполномоченном по правам человека в Московской области. Участники читали стихи военных поэтов.

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#сво
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Министр Подмосковья Швелидзе: Молодежь — наша гордость и будущее
29 июня 2024, 14:56

Фото: Telegram-канал Кетеван Швелидзе

В Подмосковье проживает более двух миллионов молодых людей, каждый из которых уникален, со своими интересами и мировоззрением, написала в своем Telegram-канале министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Кетеван Швелидзе. По ее словам, всех их объединяет стремление к развитию и желание делать регион лучше.
Швелидзе отметила, что подмосковная молодежь отличается силой, искренностью и талантом, гордится своей страной, уважает историю и поддерживает современных героев.

«Ребята, вы делаете много добрых дел безвозмездно, у вас много идей и важных инициатив», — сказала она.
Министр пожелала молодым людям не утрачивать свой энтузиазм и стремиться к самосовершенствованию на благо Родины, заверив, что всегда готовы оказать поддержку и помощь.

«Сейчас самое время брать от жизни все. Смотрите во все глаза, наслаждайтесь молодостью, больше улыбайтесь, будьте счастливы. Вы — самые лучшие!» — заключила Швелидзе.
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Глава СК Бастрыкин потребовал срочно запретить никаб
29 июня 2024, 14:15

Фото: сайт Кремля

Ношение никаба в России нужно в срочном порядке запретить. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин, приводит его слова РБК.
Он также обратил внимание на то, что ношение никаба запрещено в мусульманских странах, при этом в России никакой запрещающей меры нет.

Глава ведомства добавил, что поведение приезжих в Россию людей нужно регулировать, в том числе принятием новых законов.

Против ношения традиционного арабского одеяния в России ранее высказался глава Дагестана Сергей Меликов, который напомнил, что этот вид одежды не является частью традиции народов Кавказа.

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Огромные осы: сколии-гиганты замечены в Подмосковье
29 июня 2024, 13:06

Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов

На территории Подмосковья замечены осы-гиганты — сколии, данное насекомое является одним из крупнейших в РФ. Об этом информирует пресс-служба областного Минэкологии.
Уточняется, что сколии-гиганты впервые были обнаружены в 2018 году в городском округе Луховицы. По словам министра экологии и природопользования региона Тихона Фирсова, их также регулярно находили и в последующие годы.

Он отметил, что сколия-гигант — это кандидат на включение в Красную книгу Московской области. Это насекомое в несколько раз крупнее обычных ос.

Примечательно, что сколии не представляют опасности для человека, поскольку их яд в несколько раз слабее обычной осы.

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#насекомые
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