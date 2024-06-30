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Движение по Крымскому мосту возобновлено

На Крымском мосту возобновилось движение автомобилей
30 июня 2024, 00:45
Фото: iStock/Apriori1

Фото: iStock/Apriori1

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщили в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.
Отмечается, что ограничение длилось не более пяти минут. С 22:52 до 22:57 по московскому времени проезд был запрещен.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», – подчеркнули в информационном центре.



Утром 29 июня перед Крымским мостом скопилось около 600 автомобилей, в том числе 240 автомобилей из Тамани и 360 автомобилей из Керчи.

Движение автомобилей по Крымскому мосту регулярно блокируется, в том числе при попытках нападения на полуостров.

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#автомобили
Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области
Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области
30 июня 2024, 00:33

Фото: istockphoto/NiseriN

В Воронежской области объявили опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в своем губернатор региона Александр Гусев.
Он призвал жителей региона сохранять спокойствие.

«Силы противовоздушной обороны (ПВО) наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», – отметил глава региона.

Ранее российская система ПВО сбила ряд беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Ликвидированные устройства относились к самолетному типу.

Кроме того, беспилотник был сбит над Суражским районом Брянской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
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Американский БПЛА и российский самолет опасно сблизились в Сирии
ЦПВС: американский БПЛА и российский самолет опасно сблизились в Сирии
30 июня 2024, 00:11

Фото: istockphoto/Leonid Eremeychuk

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper коалиции, возглавляемой США, опасно приблизился к российскому истребителю Су-35, сообщил заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов, передает РИА Новости.
Сближение зафиксировали утром 29 июня в поселении Эс-Сухне провинции Хомс на высоте от 7500 до 8500 метров, рассказал он. Попов отметил высокий профессионализм российских пилотов, которые приняли все меры для предотвращения столкновений.

Ранее в ЦПВС заявили, что пилоты Военно-воздушных сил (ВВС) США два раза приводили в действие систему вооружения, когда приближались к самолетам российской оперативно-тактической авиации в Сирии.

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#бпла
#сша
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В российском регионе объявили об опасности атаки беспилотников
Врио губернатора Курской области Смирнов объявил опасность атаки беспилотников
29 июня 2024, 23:56

Фото: iStock/aapsky

В Курской области объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – предупредил он.

Ранее российские средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 25 беспилотников украинской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#беспилотник
#бпла
#всу
#курская область
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#украина
#пво
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Неизвестные организовали поджог еще трех автомобилей военных в Харьковской области
«Страна»: неизвестные подожгли автомобили военных в Изюме и Одессе
29 июня 2024, 23:52

Фото: iStock/trikolor

Неизвестный подожгли еще три автомобиля военных в Изюме, Харьковской области и Одессе, сообщила украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на правоохранительные органы.
Как отмечают журналисты, одновременно в Изюме были подожжены два военных автомобиля, в частности джип Great Wall и грузовик MAN. Пожар был потушен через 40 минут, к тому времени машины полностью сгорели.

Еще один случай поджога был зафиксирован в Одессе.

«Там подожгли автомобиль Nissan, который принадлежал военному», – отметили в правоохранительных органах.

Материалы по инцидентам переданы в Службу безопасности Украины (СБУ).

Ранее сообщалось, что в Одессе ночью был подожжен автомобиль, принадлежащий сотруднику Приморского терриьориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Инцидент произошел в поселке Котовского. Неизвестно, кто именно совершил нападение на автомобиль.

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#пожар
#харьковская область
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На месте гибели женщины в ДНР обнаружили воронку от натовского снаряда
29 июня 2024, 23:21

Фото: iStock/3D_generator

На месте удара в Донецке, в результате которого погибло женщина и пострадали четыре человека, была обнаружена воронка от осколочного снаряда, характерного для артиллерии НАТО, передает РИА Новости.
Журналисты предположили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались артиллерийскими снарядами НАТО.

Вечером глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что во время обстрела из ствольной артиллерии под обстрел попала семья возле остановки общественного транспорта «Боржомная» в Петровском районе Донецка.

Ранения были получены отцом 1982 года рождения, матерью 1986 года рождения и сыном 2004 года рождения, бабушка 1956 года рождения скончалась.

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В Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку

В Белгороде после массированной атаки БПЛА пострадал человек
#днр
#денис пушилин
#нато
#всу
#общественный транспорт
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В Донецке после обстрела ВСУ погибла женщина
Пушилин: в Донецке из-за обстрела ВСУ погибла женщина
29 июня 2024, 23:14

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибла женщина, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«В Петровском районе Донецка в районе остановки общественного транспорта "Боржомная" при атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья: ранены отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и сын 2004 года рождения. И погибла бабушка (1956 года рождения). Также ранения получила женщина 1965 года рождения», — сообщается в публикации.

Пушилин добавил, что все пострадавшие получают медицинскую помощь.

Ранее глава ДНР заявил, что в Макеевке в результате сброса взрывчатки с беспилотника пострадала женщина 1966 года рождения, мужчина 1961 года рождения погиб. Инцидент произошла на дороге между кварталами города.

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#днр
#денис пушилин
#взрывчатка
#беспилотник
#всу
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В Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку
Губернатор Гладков: беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на парковку в Белгороде
29 июня 2024, 22:57

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Белгороде произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом, устроившим взрыв на парковке, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Беспилотник атаковал парковку, повреждены два автобуса и два легковых автомобиля», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотные аппараты ВСУ атаковали автоколонны на дороге, что привело к ранениям трех мирных жителей.

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#беспилотник
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#хирург
#сво
#всу
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В Коми прошло прощание с пассажирами поезда, сошедшего с рельсов
29 июня 2024, 22:36

Фото: Западное МСУ на транспорте СК России

В населенном пункте Инта состоялось прощание с погибшими пассажирами поезда Воркута — Новосибирск, который сошел с рельсов в Коми. Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале.
«Инта простилась с жертвами железнодорожной аварии», — говорится в сообщении.
Церемония прощания проходила на площади Ленина и на территории вокзала Инты. После этого тела погибших были отправлены их семьям в другие города.

Авария произошла 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. По данным РЖД, поезд состоял из 14 вагонов и перевозил 232 человека. Причиной крушения стал подмыв путей из-за сильных дождей. Экстренные службы сообщили, что машинист применил экстренное торможение из-за повреждения насыпи.

В результате аварии пострадало около 50 человек, три человека погибли.

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В Пензенской области разбился пилот планера
29 июня 2024, 21:57

Фото: СУ СКР по Пензенской области

Во время полета в аэроклубе Пензенской области произошла поломка планера, который упал с высоты 900 метров, в результате чего пилот скончался. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления СК РФ.
Инцидент случился в субботу.

«Мужчина, управлявший планером в Бессоновском районе, потерял контроль над аппаратом из-за поломки и упал с высоты 900 метров, что привело к его мгновенной гибели... По этому факту начата доследственная проверка», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что пилоту было 54 года.

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