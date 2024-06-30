Движение по Крымскому мосту возобновлено

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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщили в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.
Отмечается, что ограничение длилось не более пяти минут. С 22:52 до 22:57 по московскому времени проезд был запрещен.
Утром 29 июня перед Крымским мостом скопилось около 600 автомобилей, в том числе 240 автомобилей из Тамани и 360 автомобилей из Керчи.
Движение автомобилей по Крымскому мосту регулярно блокируется, в том числе при попытках нападения на полуостров.
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«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», – подчеркнули в информационном центре.
Утром 29 июня перед Крымским мостом скопилось около 600 автомобилей, в том числе 240 автомобилей из Тамани и 360 автомобилей из Керчи.
Движение автомобилей по Крымскому мосту регулярно блокируется, в том числе при попытках нападения на полуостров.
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Александр Климов