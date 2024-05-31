Депутат назвал Крымский мост самой лакомой целью для ВСУ

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Крымский мост — самая лакомая цель для Вооруженных сил Украины.
Соответствующее заявление сделал зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, пишет РИА Новости.
Он отметил, что Украина называет мост миражом и нарисованной на компьютере картинкой, которую хочется уничтожить. При этом ВС РФ сделали выводы после последних атак и обороняют объект тщательнее, чем раньше. Журавлев подчеркнул, что мост будет оставаться «самой лакомой целью для ВСУ, пока не падет киевский режим».
Накануне МО России отчиталось о сбитых над Азовским морем ракетах ATACMS. Восемь БПЛА удалось сбить у побережья Крыма над Черным морем.
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Он отметил, что Украина называет мост миражом и нарисованной на компьютере картинкой, которую хочется уничтожить. При этом ВС РФ сделали выводы после последних атак и обороняют объект тщательнее, чем раньше. Журавлев подчеркнул, что мост будет оставаться «самой лакомой целью для ВСУ, пока не падет киевский режим».
Накануне МО России отчиталось о сбитых над Азовским морем ракетах ATACMS. Восемь БПЛА удалось сбить у побережья Крыма над Черным морем.
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Алёна Самарева