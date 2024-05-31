ВС РФ отразили самую массированную атаку на Крымский мост

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Российские войска 29 мая отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе заседания Совета глав Минобороны ОДКБ.
Он подчеркнул, что украинские войска пытались произвести самую массированную атаку на Крымский мост, запустив в его сторону сразу десять ракет. Их подлётное время составляло менее двух минут. Но благодаря оперативной работе операторов дежурных средств ПВО они все были сбиты. Тем самым удалось спасти сотни жизней.
Накануне военные российского Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в северо-западной части Чёрного моря.
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Анастасия Чинкова