Более тысячи осужденных эвакуировали из приграничных регионов России за год

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«В связи с обстрелами неонацистским киевским режимом гражданского населения и инфраструктуры из приграничных Украине территориальных органов экстренно эвакуированы более 1100 осужденных», — сообщил Гостев.Он добавил, что потерь среди личного состава и специального контингента не было.
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