Масштаб обвала на руднике «Пионер» в 22 раза превысил изначальные оценки

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На руднике «Пионер» в Приамурье обвалилось не девять, как считалось сначала, а 194,5 кубометра горной породы. Это в 22 раза превышает первоначальные оценки.
В настоящее время извлечено и вывезено около трёх тысяч кубометров земли и горной породы. На месте работают две буровые установки. Первую скважину пробивают к предполагаемому местонахождению шахтёров. Вторая направлена к нулевому горизонту подземной выработки, чтобы спасатели смогли оценить обстановку внутри. Работы осложняются обильным притоком грунтовых вод.
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Александр Бойцов