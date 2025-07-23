Достижения.рф

Более тысячи россиян остались без багажа после полетов на Turkish Airlines

Фото: iStock/Ralf Geithe

Свыше тысячи россиян остались без своего багажа после полётов рейсами авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Отмечается, что сразу несколько рейсов в Москву и Петербург прилетели без багажа. Речь идёт о перелётах из турецких городов, включая популярный курорт Анталья.

Некоторые пассажиры рассказали, что не смогли найти представителей Turkish Airlines, а те, что были в аэропорту, не дали точный ответ о сроках прилёта багажа в Россию.

Также пассажиров перенаправляли на горячую линию и сайт компании. Однако в первом случае с туристами на английском языке разговаривал оператор, который также не смог предоставить конкретные сведения. На сайте также отсутствовала необходимая информация.

За последний месяц это далеко не первая подобная ситуация, с которой сталкиваются туристы-клиенты Turkish Airlines.

Анастасия Чинкова

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