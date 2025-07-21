В Турции туристы из России оказались на «голодной» экскурсии

21 июля 2025, 20:30

Российских туристов морили голодом около 10 часов

Фото: Istock/djedzura

В Турции туристы оказались на «голодной» экскурсии. Во время путешествия потерпевших морили голодом около 10 часов и не давали времени на покупку воды. Граждане России, которые приобрели у туроператора AnexTour экскурсию в город Эфес за 11 тысяч рублей, оказались в опасной для жизни ситуации. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.