В Турции туристы из России оказались на «голодной» экскурсии
В Турции туристы оказались на «голодной» экскурсии. Во время путешествия потерпевших морили голодом около 10 часов и не давали времени на покупку воды. Граждане России, которые приобрели у туроператора AnexTour экскурсию в город Эфес за 11 тысяч рублей, оказались в опасной для жизни ситуации. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Организаторы путешествия умолчали о том, что никаких остановок для покупки еды или питья даже за свой счёт предусмотрено не будет. Об отсутствии питания туристам сказали, но нехватка воды в 33-градусную жару оказалась катастрофой.
При попытке путешественников купить еду на заправке, одного мужчину проводники буквально вырвали из очереди в кассу, объясняя это спешкой. Скандалы и угрозы на гидов не произвели никакого впечатления. Кроме этого, все достопримечательности города оказались на реставрации, о чём тоже не предупредили.
В итоге многие туристы вернулись в отель со слабостью и сильным головокружением. Пострадавшие потребовали хотя бы частичный возврат денег, но в AnexTour им отказали.
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