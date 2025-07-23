В России самый дорогой тур за рубеж был продан за 36 миллионов рублей

23 июля 2025, 05:51

Фото: iStock/Alexander Jung

В России самый дорогой тур за рубеж в этом году был продан за 36 миллионов рублей. Им оказалась путевка на Мальдивы на 28 дней.





Столь большая сумма значительно превышает показатель средних трат на отдых обеспеченных граждан. Обычно последние приобретают путевки за 2–6 миллионов рублей.





«В марте 2025 года за 28 дней на Мальдивах восемь российских туристов заплатили 466 тысяч долларов (около 36 миллионов рублей). В стоимость вошли авиабилеты и размещение», — передают «Известия» данные туроператора Pac Group.