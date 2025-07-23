В России самый дорогой тур за рубеж был продан за 36 миллионов рублей
В России самый дорогой тур за рубеж в этом году был продан за 36 миллионов рублей. Им оказалась путевка на Мальдивы на 28 дней.
Столь большая сумма значительно превышает показатель средних трат на отдых обеспеченных граждан. Обычно последние приобретают путевки за 2–6 миллионов рублей.
«В марте 2025 года за 28 дней на Мальдивах восемь российских туристов заплатили 466 тысяч долларов (около 36 миллионов рублей). В стоимость вошли авиабилеты и размещение», — передают «Известия» данные туроператора Pac Group.
Стоит отметить и тур в Дубаи, за который туристы отдали 30 миллионов рублей за 9 ночей. За эту сумму клиентам предоставили личного дворецкого, террасу площадью 257 кв. м с глубоким бассейном и номер категории «президентский люкс». Путешествие было организовано для четверых взрослых.
К тому же в материале назвали самые странные причуды ВИП-клиентов. Некоторые просили организовать свадьбу для шпицев, а другие хотели размещение на курорте рядом с местами съемок сериалов.