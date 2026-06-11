Более тысячи студентов примут участие в реализации одного из крупнейших проектов страны
Студотряды подключат к строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Российские студенческие отряды впервые будут задействованы в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил командир Центрального штаба Российских студенческих отрядов Ярослав Зубащенко.
По его словам, в 2026 году на объекте будут трудиться более тысячи участников студенческих отрядов.
«В этом году впервые наши студенты будут принимать участие в строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Там будут работать более 1 тыс. бойцов студенческих отрядов», — отметил Зубащенко.Кроме того, международный статус получит сервисный проект «Взлетная полоса», который реализуется в аэропорту Пулково. В этом году к работе присоединятся студенты из Белоруссии и Кыргызстана.
По словам руководителя штаба, расширение географии участников позволит укрепить сотрудничество между молодежными организациями разных стран и даст студентам возможность получить практический опыт на крупных инфраструктурных объектах.