Более тысячи студентов примут участие в реализации одного из крупнейших проектов страны

11 июня 2026, 15:08

Студотряды подключат к строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Фото: Istock / Nikada

Российские студенческие отряды впервые будут задействованы в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил командир Центрального штаба Российских студенческих отрядов Ярослав Зубащенко.





По его словам, в 2026 году на объекте будут трудиться более тысячи участников студенческих отрядов.





«В этом году впервые наши студенты будут принимать участие в строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Там будут работать более 1 тыс. бойцов студенческих отрядов», — отметил Зубащенко.