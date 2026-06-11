Синоптик Старков предупредил москвичей о тропических ночах из-за жары
На сегодняшний день температура в столичном регионе превышает норму на 7–9 °С, воздух прогревается выше +30 °С. Особую опасность несут тропические ночи. Об этом рассказал ведущий синоптик Gismeteo Леонид Старков.
Эксперт пояснил, что критерием сильной жары для Москвы является показатель на уровне +25 °С. Такая погода сохранится еще на протяжении двух дней. При этом в ночное время столбики термометров показывают в последние дни не менее +20 °С.
«Когда период с тропическими ночами продолжается более трех дней, это представляет повышенную нагрузку на организм, поскольку он не получает условий для отдыха в тёмное время суток», — сказал Старков в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Однако уже в выходные прогнозируются дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. После этого в столичный регион придет прохлада. Днем будет не выше +20 °С, уточнил синоптик.
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин добавил в беседе с Москвой 24, что на следующей неделе дожди в столице будут идти практически каждый день, а период холодного вторжения продлится до следующих выходных.
«В понедельник можно ожидать прояснения, а во вторник и среду станет преобладать пасмурная погода с умеренными долгими осадками. Самые сильные, возможно, пройдут во вторник», — предупредил специалист.
Также 14 июня ожидается понижение атмосферного давления до 740 миллиметров ртутного столба. К норме оно вернется к пятнице и составит 745–749 миллиметров.