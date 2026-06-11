Синоптик Старков предупредил москвичей о тропических ночах из-за жары

11 июня 2026, 14:45

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На сегодняшний день температура в столичном регионе превышает норму на 7–9 °С, воздух прогревается выше +30 °С. Особую опасность несут тропические ночи. Об этом рассказал ведущий синоптик Gismeteo Леонид Старков.





Эксперт пояснил, что критерием сильной жары для Москвы является показатель на уровне +25 °С. Такая погода сохранится еще на протяжении двух дней. При этом в ночное время столбики термометров показывают в последние дни не менее +20 °С.





«Когда период с тропическими ночами продолжается более трех дней, это представляет повышенную нагрузку на организм, поскольку он не получает условий для отдыха в тёмное время суток», — сказал Старков в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«В понедельник можно ожидать прояснения, а во вторник и среду станет преобладать пасмурная погода с умеренными долгими осадками. Самые сильные, возможно, пройдут во вторник», — предупредил специалист.