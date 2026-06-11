Участниками областного танцевального конкурса долголетов стали жители 17 округов
Третий областной конкурс хореографических коллективов для людей старшего поколения «Танцуй, Россия» состоялся в Подмосковье в среду, 10 июня. Участие в мероприятии приняли коллективы из 17 округов. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Мероприятие приурочили ко Дню России. Конкурсанты подготовили номера в трёх номинациях: «Патриотический танец», «Эстрадный танец» и «Танцы народов России».
«В «Танцах народов России» победу одержал ансамбль «Барыня» из Балашихи, лучший патриотический танец подготовил коллектив «Хабиби-Клуб 55+» из Истры, а первое место за эстрадный танец получила «Команда молодости нашей» из Власихи», — говорится в сообщении.Гран-при конкурса удостоился коллектив «Рандеву» из Рошаля.