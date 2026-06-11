Хирурги МОНИКИ удалили пациентке зоб в 20 раз больше нормы

11 июня 2026, 14:36

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского удалили пациентке гигантский зоб. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В МОНИКИ поступила женщина с диагнозом «многоузловой зоб». При таком состоянии в щитовидной железе развивается несколько узловых образований. Рост органа принял агрессивный характер.



Фото: пресс-служба Минздрава МО

К моменту госпитализации объём только доступной для УЗИ части железы составлял 380 миллилитров, что почти в 20 раз превышает физиологическую норму. Из-за аномального роста щитовидная железа опустилась за грудину, достигнув наружной оболочки сердца. Загрудинный компонент опухоли смещал и сдавливал такие жизненно важные структуры, как трахея, артерии и вены.



«Стандартный доступ, то есть разрез на шее, в нашем случае был исключён из-за высокого риска повреждения сердца и сосудов. Бригада хирургов применила расширенный комбинированный доступ. В ходе четырёхчасового вмешательства было выполнено рассечение грудины, что позволило безопасно извлечь загрудинную часть зоба. Это была операция на стыке хирургии шеи и грудной клетки», – рассказал руководитель отделения хирургической эндокринологии МОНИКИ Тимур Бритвин.