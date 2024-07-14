Более тысячи участников проекта «Активное долголетие» освоили сапборды

Фото: Пресс-служба администрации Московской области
Сапборды (SUP Board — доска для плавания с веслом — Прим.ред.) освоили более тысячи участников проекта «Активное долголетие». Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он уточнил, что для любителей активного отдыха организовывают занятия по скандинавской ходьбе, а также полеты на воздушных шарах и парапланах и поездки в веревочные парки.
Те же, кто любит отдыхать тихо и размеренно, могут посетить занятия по компьютерной грамотности, пению. Кроме того, в арсенале имеются пленэры, йога, экскурсии, дыхательная гимнастика и многое другое.
Сегодня в Подмосковье функционирует 66 клубов «Активного долголетия». Количество участников проекта близится к 400 тысячам человек.
Присоединиться к «Активному долголетию» можно женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет.
Подробную информацию о проекте и адреса клубов можно получить на сайте dolgoletie.mosreg.ru.
Читайте также:
Искусственный интеллект написал гимн для проекта «Активное долголетие»
Химкинские долголеты выступили на областном фестивале «Танцуй от души!»
В Волоколамске прошла зарядка для долголетов
Сегодня в Подмосковье функционирует 66 клубов «Активного долголетия». Количество участников проекта близится к 400 тысячам человек.
Присоединиться к «Активному долголетию» можно женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет.
Подробную информацию о проекте и адреса клубов можно получить на сайте dolgoletie.mosreg.ru.
Читайте также:
Искусственный интеллект написал гимн для проекта «Активное долголетие»
Химкинские долголеты выступили на областном фестивале «Танцуй от души!»
В Волоколамске прошла зарядка для долголетов
Никита Кротов