Химкинские долголеты выступили на областном фестивале «Танцуй от души!»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Участники клуба «Активное долголетие» из Химок стали участниками областного фестиваля «Танцуй от души!». Яркие номера показали более 300 представителей старшего поколения из 35 подмосковных городов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Фестиваль прошёл среди участников проекта «Активное долголетие» в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». Коллектив под руководством специалиста центра социального обслуживания «Химкинский» Владимира Папина представил номер «Летняя сальса».
Помимо этого, для участников организовали тематические мастер-классы по рисованию, бисероплетению, восточному танцу, йоге, изготовлению свечей и кукол. Участники проекта представили выставку художественных работ.
В пресс-службе напомнили, что клуб «Активное долголетие» в Химках открыт по адресу: ул. Кирова, строение 24. Там ежедневно проходят обучающие и развлекательные мероприятия. Химчане старшего возраста могут поиграть в бадминтон, сквош, настольный теннис, бильярд, посмотреть фильмы, принять участие в тематических мастер-классах. На свежем воздухе долголеты занимаются скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, танцами и йогой.
Чтобы посетить занятия, нужно предварительно записаться по телефону: +7 495 572-65-14.
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«На фестивале не было победителей и проигравших. После выступления на сцене всех 35 коллективов, состоялось торжественное награждение. Всех отметили дипломами», – рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.
Помимо этого, для участников организовали тематические мастер-классы по рисованию, бисероплетению, восточному танцу, йоге, изготовлению свечей и кукол. Участники проекта представили выставку художественных работ.
В пресс-службе напомнили, что клуб «Активное долголетие» в Химках открыт по адресу: ул. Кирова, строение 24. Там ежедневно проходят обучающие и развлекательные мероприятия. Химчане старшего возраста могут поиграть в бадминтон, сквош, настольный теннис, бильярд, посмотреть фильмы, принять участие в тематических мастер-классах. На свежем воздухе долголеты занимаются скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, танцами и йогой.
Чтобы посетить занятия, нужно предварительно записаться по телефону: +7 495 572-65-14.
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Лора Луганская