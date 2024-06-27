В Волоколамске прошла зарядка для долголетов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
В Волоколамске провели зарядку для людей старшего возраста. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие прошло на свежем воздухе, рядом с Дворцом спорта «Лама». В нём приняли участие десятки жителей Волоколамска, которые являются участниками губернаторской программы «Активное долголетие». Они присоединились к Межрегиональной физкультурно-спортивной акции «Зарядка долголетов».
Каждый участник акции получил в подарок футболку с логотипом проекта «Активное долголетие». Это символический жест, который подчёркивает важность участия в проекте и отмечает вклад каждого в создание здорового и активного образа жизни.
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«Разминку провёл Данила Варичев — кандидат в мастера спорта по футболу, игрок сборной России U-18. Он не только провёл разминку профессионально, но и с энтузиазмом поддержал участников в спортивных упражнениях. Данила не только показал важность физической активности, но и вдохновил участников на занятия спортом», — поделились в пресс-службе.
Каждый участник акции получил в подарок футболку с логотипом проекта «Активное долголетие». Это символический жест, который подчёркивает важность участия в проекте и отмечает вклад каждого в создание здорового и активного образа жизни.
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Мира Полтева