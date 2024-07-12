Искусственный интеллект написал гимн для проекта «Активное долголетие»

Фото: Медиасток.ру
У участников реализуемого под патронажем губернатора Московской области проекта Андрея Воробьёва «Активное долголетие» появился свой гимн. Уникальность мелодии в том, что её сочинил искусственный интеллект.
Этот саундтрек, который теперь будет сопровождать мероприятия проекта, стал настоящим подарком к юбилею — в этом году губернаторскому проекту «Активное долголетие» в Подмосковье исполняется пять лет, сообщает сетевое издание regions.ru. То, что его автором стала нейросеть, вероятно, только добавит гимну популярности.
За пять лет, на протяжении которых проект реализуется в Московской области, его участниками стали более 400 тысяч активных долгожителей региона. Как отметили в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья, теперь лето для бабушек и дедушек это вовсе не грядки и посиделки на лавочках у подъезда, а танцы, сап-борды, прыжки с парашютом и полёты на воздушном шаре. А теперь ещё и творчество с привлечением искусственного интеллекта.
Читайте также:
Серпуховские долголеты начали осваивать катание на сап-бордах
Химкинские долголеты выступили на областном фестивале «Танцуй от души!»
Для долголетов из Шатуры провели тренировку по сапбордингу
Александр Бойцов