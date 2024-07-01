Более тысячи участников собрала в Подмосковье военно-спортивная игра «Победа»

Фото: пресс-служба МИСК МО
На подмосковном полигоне «Алабино» движение «ЮНАРМИЯ» дало старт финалу Всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
На протяжении полугода более 140 тысяч юнармейцев со всех уголков страны участвовали в муниципальных и региональных отборах. На финал приехали лучшие команды из всех регионов России. Всего на игру «Победа» прибыли более 1 тысячи участников.
Первый замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Сергей Гусев прочитал приветствие от министра обороны Андрея Белоусова.
Подведение итогов игры и награждение победителей запланировали на 6 июля.
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Первый замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Сергей Гусев прочитал приветствие от министра обороны Андрея Белоусова.
«Военно-спортивные состязания укрепляют здоровье, закаляют характер, развивают чувство командной работы, пробуждают интерес к истории Отечества, учат грамотно действовать в экстремальных ситуациях. Уверен, что игра поможет многим выбрать будущую профессию защитника Родины», – говорится в приветствии.Московскую область представит команда «Патриоты Подмосковья» из 10 юношей и девушек.
«В прошлом году наши ребята впервые стали призёрами. В этом году юнармейцы настроены улучшить свои показатели. Весь год они усердно готовились и прошли строгий отбор, чтобы показать всё, на что способны. Это масштабное федеральное мероприятие. Мы рады и горды приветствовать гостей со всей страны. Желаю участникам удачи», – сказала министр информации и молодёжной политики региона Екатерина Швелидзе.
«Военно-спортивная игра «Победа» − особое событие для юнармейцев. В финале собрались ребята, показавшие лучшие результаты в спортивной и начальной военной подготовке. Уверен, нас ждёт серьёзная борьба за первое место», – отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Никита Нагорный.Главной судьёй соревнований стала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.
«У меня есть совет для победы. На старте будьте внимательны, на середине дистанции соберите все оставшиеся силы, а на финишной прямой не жалейте себя и сделайте все для победы. Всем в добрый путь! Удачи, пусть победит сильнейший», − напутствовала Хоркина.На церемонии открытия участник спецоперации, кавалер двух Орденов Мужества, подполковник Владимир Герусов передал флаг игры «Победа» прошлогодним победителям − команде Ярославской области.
Подведение итогов игры и награждение победителей запланировали на 6 июля.
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Лора Луганская