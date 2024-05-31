В фонд «Защитники Отечества» в Подмосковье за год обратились более 11,5 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Подмосковный филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» за год решил более 15 тыс. вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона. 31 мая в Подмосковье торжественно отпраздновали годовщину открытия филиала.
«Свыше 15 тыс. обращений, почти 60 социальных координаторов по всему региону, порядка 300 выданных удостоверений участников боевых действий – такие результаты являются итогом слаженной работы всего коллектива фонда. Погружение в проблему каждого бойца позволяет индивидуально оказать помощь, которая порой бывает так необходима», – отметила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.Государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» был создан в 2023 году по указу президента Владимира Путина. Цель фонда – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и их семей.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
«За год к нам обратились за помощью более 11,5 тыс. человек, и это не просто цифры. Каждое обращение – это конкретный боец, его семья и ситуация, которая требует разрешения. Мы видим результаты своей работы и гордимся ими», – заявила руководитель филиала Ольга Ермакова.В здании фонда собрались десятки гостей, в том числе ветераны боевых действий, семьи бойцов и те, кто стоял у истоков фонда. Особо отличившихся наградили в благодарность за вклад в развитие фонда.
«В первую очередь хотела сказать огромное спасибо всем сотрудникам фонда – и от губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, и от себя лично. Низкий вам поклон! Отдельные слова благодарности – руководителю подмосковного филиала Ольге Ермаковой. Всегда, когда сюда приходишь, ощущаешь тепло и домашний уют. Желаю оставаться одной большой семьёй», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Она напомнила, что волонтёры Подмосковья работают во всех муниципалитетах, помогают участникам спецоперации и их семьям решать бытовые вопросы, приносят продукты, помогают по дому. Ранее в фонде организовали два телемоста с передовой, чтобы бойцы могли пообщаться с жёнами и матерями.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Фонд помогает в получении всех мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов СВО.
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Лора Луганская