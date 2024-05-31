В Красногорске показали рисунки, созданные человеком и искусственным интеллектом

Фото: МИСК МО
В Доме правительства Московской области наградили победителей конкурса визуальных работ, созданных при помощи искусственного интеллекта «Настоящее и будущее моей семьи». Участники генерировали изображения через авторское текстовое описание по заданной тематике.
В конкурсе участвовали ребята в возрасте от 7 до 20 лет. Лучший результат, выданный нейросетью в соответствии с замыслом автора, был представлен конкурсной комиссии. Инициаторами конкурса стали активисты регионального отделения Движения Первых.
Конкурсный отбор шёл два месяца в почти всех городских округах Подмосковья. Самыми популярными стали художественные решения, связанные с освоением космоса и инновациями.
Общероссийское движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в России сообщество детей, подростков и взрослых. Участниками являются более 6 млн человек. В 89 регионах России работают свыше 46 тыс. первичных отделений.
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«РДДМ – это движение, объединяющее детей и молодёжь, которое помогает им развиваться. Региональное отделение насчитывает более 174 тыс. человек, в Московской области функционирует более 1 тыс. первичных отделений. Это яркие, заряженные ребята, которые активно участвуют в жизни региона, устраивают интересные мероприятия, проводят патриотические акции, поддерживают участников СВО в рамках региональной акции «Доброе дело». Мы стараемся помогать реализовывать идеи наших детей и молодёжи», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Конкурсный отбор шёл два месяца в почти всех городских округах Подмосковья. Самыми популярными стали художественные решения, связанные с освоением космоса и инновациями.
«Мы собрали 501 работу и с помощью онлайн-голосования выбрали шесть лучших, чтобы в ближайшее время представить интересные решения и самый органичный результат взаимодействия человека и машины», – поделился председатель Движения Первых Московской области Юрий Макеев.Скоро экспозицию смогут увидеть в разных образовательных, молодёжных и культурных учреждениях Подмосковья и не только. С предложением о масштабировании выступала Общественная палата Московской области.
«Было бы здорово, если бы картины увидели как можно больше людей. Поэтому мы выступили с инициативой презентовать самые яркие работы победителей в Общественной палате России», – сказала первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.Участники конкурса были поделены на две возрастные группы. В младшей победителями и призёрами стали Дмитрий Корешков из Зарайска (12 лет), Роман Юрчишин из Химок (11 лет), Александр Бондаренко из Серпухова (9 лет). В старшей группе лучшие работы представили Айсель Абдинова из Долгопрудного (16 лет), Алексей Крючков из Шаховской (15 лет) и Никита Мицкевичус из Егорьевска (8 лет).
Общероссийское движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в России сообщество детей, подростков и взрослых. Участниками являются более 6 млн человек. В 89 регионах России работают свыше 46 тыс. первичных отделений.
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Лора Луганская