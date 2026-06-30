«Более трех млн за метр»: названы районы Москвы с самым дорогим жильем в новостройках

30 июня 2026, 13:20

В Москве самые дорогие квартиры в новостройках продаются в Тверском районе

Фото: iStock/goncharovaia

В начале июня текущего года самое дорогое жилье на первичном рынке в Москве продавали в Тверском районе. Средняя стоимость одного квадратного метра составила 3,39 миллиона рублей. Такие данные привели аналитики компании «Метриум».





По словам директора управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анны Раджабовой, стоимость квартир в Тверском районе Москвы исходит из пешей доступности к Кремлю и парку «Зарядье» и высокого уровня приватности. Также именно здесь сконцентрированы проекты с дорогостоящим жильем.





«Второе место с показателем 3,09 млн руб. за "квадрат" заняли Хамовники. Третье место со средней ценой одного кв. м на первичном рынке 3,04 млн руб. — у Якиманки», — пишет РБК Недвижимость.